ا ق ش يرانعا تاعى شابۋىل جاساۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى دونالد ترامپ ا ق ش يرانعا تاعى شابۋىل جاساۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى CNBC.
اق ۇيدە وتكەن باسپا ءسوز وتىرىسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى يرانعا شابۋىل جاساۋعا وقتالعانىن ايتتى. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، شەشىمدى قابىلداۋعا ءبىر ساعات قالعان كەزدە ول ويىنان اينىعان.
- ءبىز بۇل قادامعا بارۋعا دايىن بولدىق. شابۋىل سول ساتتە-اق باستالۋعا ءتيىس ەدى، - دەدى ول.
بۇل تۋرالى ترامپ تەگەران ۇسىنعان بەيبىت كەلىسىم بويىنشا ۇسىنىستان كەيىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، كەلىسىمگە قول قويىلماسا اقش بىرەر كۇندە شابۋىلدى جالعاستىرادى.
- ەكى-ءۇش كۇندە، نە جۇما، سەنبى، يا جەكسەنبىگە دەيىن كەلىسىمگە كەلە الماساق، اقش يرانعا قايتا شابۋىل جاسايدى،-دەدى ول.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنە سايكەس، قوس تاراپ تا قاقتىعىستى جالعاستىرۋعا قۇلىقتى ەمەس، ءبىراق ولار ءبىر-ءبىرىنىڭ الدىندا باس يگىسى كەلمەيدى.
- ەكى تاراپ تا ورتاق شەشىمگە كەلۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەۋدەن قاشقاقتايدى. يران دا، ا ق ش تا سوعىستى جالعاستىرعىسى كەلمەيدى، سول ءۇشىن دە قازىر ماسەلە تىعىرىققا تىرەلگەن. بۇل تىعىرىقتان شىعۋدىڭ جولى ءالى ەشكىمگە بەلگىسىز،-دەدى Chatham House ساراپشىسى نەيل كۋيليام.
ايتا كەتەيىك، تاياۋدا يران ترامپتىڭ قوقان-لوقىسىنا قاراماستان ا ق ش-پەن كەلىسسوز جۇرگىزەتىنىن مالىمدەدى. بۇعان دەيىن ا ق ش سەناتى 7-تىڭدالىمدا يرانداعى سوعىستى توقتاتۋعا قاتىستى رەزوليۋتسيانى ماقۇلدادى.