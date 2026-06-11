ا ق ش يرانعا قايتا سوققى جاساي باستادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى يرانعا سوققى جاساي باستاعانىن مالىمدەدى.
مالىمدەمەدە بۇل سوققى «باس قولباسشىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا يرانداعى بىرنەشە نىسانعا قارسى ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا» جاسالىپ جاتقانى ايتىلعان.
«بۇل سوققىلار - يراننىڭ نەگىزسىز جانە ءالى دە جالعاسىپ جاتقان اگرەسسياسىنا بەرىلگەن جاۋاپ»، - دەپ مالىمدەدى Centcom.
امەريكانىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارى جاڭا سوققىلاردىڭ ماقساتى تەگەرانعا قىسىم جاساپ، كەلىسىمگە قول قويۋعا ماجبۇرلەۋ ەكەنىن ايتادى، ءبىراق بۇل سوققىلار اسكەري شيەلەنىس ءورشۋ قاۋپىن دە تۋدىرادى.
Axios مالىمەتىنشە، امەريكا يران تاراپىنان جاۋاپ كۇتەدى.
يراننىڭ Tasnim اقپارات اگەنتتىگى اسكەري دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، «قاتاڭ شارالار» قولدانىلاتىنىن مالىمدەگەن.