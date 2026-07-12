ا ق ش يرانعا قارسى سوققىلارىنىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش يران اۋماعىنا جاسالعان اسكەري سوققىلاردىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالعانىن حابارلادى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.
مالىمەتكە سايكەس، جاڭا اسكەري وپەراتسيا ورمۋز بۇعازىنداعى وقيعادان كەيىن باستالعان.
ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ا ق ش ق ك ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ مالىمەتىنشە، امەريكالىق اسكەريلەر يرانعا قارسى سوققىلاردىڭ كەزەكتى لەگىن باستاعان.
- ا ق ش-تىڭ شىعىس جاعالاۋى ۋاقىتى بويىنشا ساعات 19:15-تە (استانا ۋاقىتىمەن 13-شىلدە ساعات 04:15) CENTCOM كۇشتەرى يرانعا قارسى سوققىلاردىڭ ءۇشىنشى كەزەڭىن باستادى، - دەلىنگەن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان حابارلامادا.
Barak Ravid مالىمەتىنشە، شابۋىلدار يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كرپۋسىنىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى كەمەگە وق اتۋىنا جاۋاپ رەتىندە جاسالىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى رۇقسات ەتىلمەگەن باعىتپەن ورمۋز بۇعازىنان وتپەك بولعان كەمەگە ەسكەرتۋ رەتىندە وق اتقانىن مالىمدەگەن.
وسى وقيعادان كەيىن يران تاراپى ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلعانىن جاريالادى.