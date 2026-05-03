ا ق ش يرانعا قارسى سوعىسقا جۇمسالعان شىعىندى جاريا ەتتى
استانا. قازاقپارات – 28-اقپاندا «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسى اياسىندا باستالعان ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى سوعىسى امەريكالىق قازىناعا شامامەن 50 ميلليارد دوللار شىعىن بولىپ تۇسكەن. بۇل - پەنتاگون رەسمي تۇردە كورسەتكەن مالىمەتتەن ەكى ەسەگە جۋىق كوپ، - دەپ حابارلايدى DW.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، بۇل تۋرالى CBS News مالىمدەدى، تەلەارنا ماتەريالدا امەريكالىق شەنەۋنىكتەردىڭ اقپاراتىن كەلتىرگەن.
ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ قارجى ديرەكتورى دجۋلس حەرست 29-ساۋىردە كونگرەسسمەندەرگە رەسمي شىعىن 25 ميلليارد دوللار ەكەنىن ايتقان. الايدا CBS News- ءتىڭ دەرەككوزدەرى بۇل سوماعا جويىلعان جانە زاقىمدانعان تەحنيكا، سونداي-اق، ا ق ش اسكەري بازالارىنا كەلگەن شىعىن كىرمەيتىنىن مالىمدەدى.
شىعىننىڭ ەڭ ۇلكەن بولىگى - وق-ءدارى. ونىڭ قورى ۇنەمى تولىقتىرىلىپ وتىرۋى كەرەك. تەك دروندار بويىنشا شىعىن كەمىندە 720 ميلليون دوللار بولعان: امەريكالىق اسكەر كەمىندە 24 بارلاۋ-سوققى باعىتىنداعى MQ-9 Reaper ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىنان ايىرىلعان. ولاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ قۇنى 30 ميلليون دوللاردان باستالادى.
قوسىمشا شىعىندارعا جانارماي، اسكەردى وڭىرگە جەتكىزۋ جانە اسكەري ينفراقۇرىلىمدى ورنالاستىرۋ دا كىرەدى. CSIS ستراتەگيالىق جانە حالىقارالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ اعا كەڭەسشىسى مارك كانچياننىڭ ايتۋىنشا، شىعىندى تەك پەنتاگون ەمەس، ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى دە كوتەرىپ وتىر.
ونىڭ باعالاۋىنشا، جۇمسالعان ارسەنالدى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن «بىرنەشە جىل» قاجەت. ونىڭ ۇستىنە، سوعىسقا دەيىنگى قارۋ-جاراق قورىنىڭ ءوزى جەتكىلىكسىز دەپ باعالانعان.
دەموكرات سەناتور كريس كۋنس رەسمي كورسەتىلگەن 25 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى شىعىن ايقىن تومەندەتىلگەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل ەسەپكە اسكەردى وڭىردە ەكى اي بويى ۇستاۋعا كەتكەن قاراجات كىرمەگەن.
سەناتتىڭ قارۋلى كۇشتەر جونىندەگى كوميتەتىندەگى تىڭداۋدا كونگرەسسمەن رو حاننا سوعىستىڭ قاراپايىم امەريكالىقتارعا قانشاعا تۇسەتىنىن كوتەردى. ول بەنزين مەن ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ ءوسۋىن دە العا تارتتى. ال پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت ناقتى جاۋاپ بەرمەي، «يراندا يادرولىق قارۋ پايدا بولسا، ونىڭ قۇنى قانداي بولاتىنىن ويلاۋ كەرەك» دەگەن ءۋاج ايتتى.
پەنتاگون ازىرگە اسكەري بازالاردى قالپىنا كەلتىرۋ جانە جاڭالارىن سالۋ قانشاعا تۇسەتىنىن ەسەپتەۋگە دايىن ەمەس.
تىڭداۋ قوسىمشا قارجىلاندىرۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتقان تۇستا ءوتتى. Politico دەرەگىنشە، ا ق ش اكىمشىلىگى كونگرەستەن 200 ميلليارد دوللارعا دەيىن قوسىمشا قاراجات سۇراۋى مۇمكىن.
28-ساۋىردە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەران ۇسىنعان بەيبىت جوسپاردى قابىلدامادى. ول جوسپار بويىنشا يران ورمۋز بۇعازىن اشۋعا دايىن بولعان، ەسەسىنە يادرولىق باعدارلاما بويىنشا كەلىسسوزدەردى كەيىنگە قالدىرۋدى سۇراعان.
The Wall Street Journal مالىمەتىنشە، اق ءۇي باسشىسى يرانعا قارسى ۇزاق مەرزىمدى تەڭىز بلوكاداسىنا دايىندالۋدى تاپسىرعان. ماقسات - مۇناي ەكسپورتىن شەكتەۋ ارقىلى يران ەكونوميكاسىنا قىسىم جاساۋ.
سونىمەن قاتار، جاڭا Dark Eagle گيپەردىبىستى زىمىراندارىمەن سوققى جاساۋدى قايتا باستاۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلىپ جاتىر. ەگەر تەگەران كەلىسىمگە كەلمەسە، يراننىڭ ۋران قورىن باسىپ الۋ ءۇشىن ارنايى جاساقتى جىبەرۋ نۇسقاسى دا تالقىلانىپ جاتىر.