ا ق ش يرانعا قارسى جاڭا سوققىلار سەرياسىن باستادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش سارسەنبى كۇنى كەشكە يرانعا قارسى جاڭا سوققىلار سەرياسىن باستاپ، ونىڭ ورمۋز بۇعازىندا قاۋىپ ءتوندىرۋ مۇمكىندىگىن شەكتەۋگە كىرىستى، دەپ حابارلايدى Reuters.
ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى اسكەري كۇشتەر يراننىڭ ۇلكەن تۋنب ارالىنداعى جاعالاۋداعى قورعانىس جۇيەلەرىنە، سونداي-اق قاناتتى زىمىرانداردى ساقتاۋ ورىندارى مەن ۇشىرۋ الاڭدارىنا شامامەن تاڭعى ساعات 6 دا (GMT بويىنشا ساعات 10:00) شابۋىل جاساپ، شامامەن 90 مينۋت ىشىندە ءبىرقاتار شابۋىلداردى اياقتاعانىن حابارلادى.
بۇل تۋرالى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) X الەۋمەتتىك جەلىسىندە مالىمدەدى.
توعىز ساعاتتان كەيىن CENTCOM يرانعا قارسى ەكىنشى سوققىلار تولقىنى باستالعانىن حابارلادى.
- بۇل سوققىلار الەمدىك ساۋدا ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار حالىقارالىق سۋ جولى - ورمۋز بۇعازى ارقىلى ەركىن قاتىنايتىن كەمەلەرگە قاۋىپ توندىرۋگە پايدالانىلىپ وتىرعان يراننىڭ اسكەري الەۋەتىنە باعىتتالعان. ا ق ش اسكەرى جوعارعى باس قولباسشىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا يراندى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىپ جاتىر،-دەلىنگەن CENTCOM-نىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى مالىمدەمەسىندە.
Reuters اگەنتتىگىنە پىكىر بىلدىرگەن امەريكالىق ءۇش شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، ورمۋز بۇعازىن قايتا اشۋعا باعىتتالعان ا ق ش-تىڭ اسكەري وپەراتسياسى يراننىڭ اسكەري نىساندارىن جويۋدى دا كوزدەيدى. ۆاشينگتون كۇردەلىرەك وپەراتسيالارعا كىرىسپەس بۇرىن وسى نىسانداردى زالالسىزداندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇعان دەيىن يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى (ك س ي ر) ا ق ش «باسقىنشىلىق ارەكەتتەرىن» توقتاتپايىنشا ورمۋز بۇعازى جابىق كۇيىندە قالاتىنىن مالىمدەپ، مۇناي مەن گاز ەكسپورتتالاتىن وزگە دە وڭىرلىك باعىتتاردى جابۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەران كەلىسسوزدەرگە قايتا ورالماعان جاعدايدا يراننىڭ كوپىرلەرى مەن ەلەكتر ستانتسيالارىنا سوققى جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن تاعى دا مالىمدەگەن ەدى.