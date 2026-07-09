ا ق ش يرانعا قارسى جاڭا سوققىلار جاسادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن جاسالعان ۋاقىتشا اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنىڭ اياقتالعانىن مالىمدەگەننەن كەيىن امەريكالىق اسكەريلەر يران اۋماعىنا جاڭا سوققىلار سەرياسىن باستادى.
ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ (CENTCOM) مالىمەتىنشە، وپەراتسيا ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
CENTCOM وكىلدەرى سوققىلاردىڭ ماقساتى - يراننىڭ الەمدەگى ماڭىزدى تەڭىز باعىتتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىنا قاۋىپ ءتوندىرۋ مۇمكىندىگىن ازايتۋ ەكەنىن مالىمدەدى. ۆاشينگتون سوڭعى ۋاقىتتا ازاماتتىق جۇك كەمەلەرىنە جاسالعان شابۋىلدارعا جاۋاپكەرشىلىكتى تەگەرانعا جۇكتەدى. الايدا يران بيلىگى بۇل ايىپتاۋلاردى رەسمي تۇردە مويىنداعان جوق.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭا وپەراتسيانىڭ اۋقىمى بۇعان دەيىنگى سوققىلاردان الدەقايدا كەڭ بولعان. شابۋىلداردان كەيىن يراننىڭ وڭتۇستىگىندەگى بىرنەشە قالادا جارىلىستار تىركەلىپ، كەيبىر اۋدانداردا ەلەكتر قۋاتىنىڭ ءۇزىلۋى بايقالعان.
دونالد ترامپ جاڭا اسكەري ارەكەتتەر ورمۋز بۇعازىندا كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدارعا جاۋاپ ەكەنىن ايتتى.
«بۇل - يراننىڭ كەشە كەمەلەرگە جاساعان شابۋىلدارى ءۇشىن جاۋاپ. ەگەر بۇل قايتالانسا، سالدارى الدەقايدا اۋىر بولادى»، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى Truth Social جەلىسىندە.
اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى ءىس جۇزىندە توقتادى
ناتو سامميتى الدىندا سويلەگەن سوزىندە ترامپ يرانمەن جاسالعان ۋاقىتشا كەلىسىمنىڭ اياقتالعانىن راستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، يران تارابىنا سەنىم از بولعاندىقتان، تولىققاندى بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىنە كۇمان كەلتىرەدى.
سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى قازىرگى شيەلەنىس اۋقىمدى سوعىسقا ۇلاسادى دەپ كۇتپەيتىنىن جانە جاعدايدىڭ قىسقا مەرزىمدى بولاتىنىنا ءۇمىت ءبىلدىردى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ورمۋز بۇعازىن باقىلاۋ تەگەراننىڭ نەگىزگى قىسىم قۇرالدارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. قاقتىعىس باستالعانعا دەيىن بۇل باعىت ارقىلى الەمدىك مۇناي جەتكىزىلىمدەرىنىڭ شامامەن 20 پايىزى وتكەن.
مۇناي باعاسى قىمباتتادى
اسكەري ارەكەتتەردىڭ قايتا باستالۋى مۇناي نارىعىنا اسەر ەتتى. جاڭا سوققىلار تۋرالى حابارلاردان كەيىن Brent ماركالى مۇناي باعاسى ءبىر دوللاردان استام ءوسىپ، باررەلىنە شامامەن 79 دوللارعا جەتتى.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، قازىرگى جاعداي ترامپ اكىمشىلىگىن كۇردەلى تاڭداۋ الدىندا قالدىردى. ءبىر جاعىنان، شيەلەنىستىڭ ودان ءارى كۇشەيۋى جاڭا اۋقىمدى سوعىسقا اكەلۋى مۇمكىن. ەكىنشى جاعىنان، قاتاڭ جاۋاپتان باس تارتۋ يراننىڭ ايماقتاعى پوزيتسياسىن كۇشەيتىپ، ونىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى بولاشاق كەلىسسوزدەردى قيىنداتۋى ىقتيمال.