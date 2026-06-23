ا ق ش يرانعا قارسى مۇناي سانكسيالارىن ۋاقىتشا توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - قۇراما شتاتتار شۆەيتساريادا تەگەران شەنەۋنىكتەرىمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەننەن كەيىن يران مۇنايىنا سالىنعان سانكسيالاردى ۋاقىتشا توقتاتتى، دەپ حابارلايدى Newsmax.
ا ق ش قارجى مينيسترلىگى يسلام رەسپۋبليكاسىنا شيكى مۇناي مەن ونىمەن بايلانىستى ونىمدەردى وندىرۋگە، ساتۋعا جانە تاسىمالداۋعا 21-تامىزعا دەيىن مۇمكىندىك بەرۋ ءۇشىن يرانعا قاتىستى سانكسيالاردى ۋاقىتشا توقتاتاتىنىن مالىمدەدى.
ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت سانكسيالاردى توقتاتا تۇرۋدىڭ سەبەبى رەتىندە تەگەراننىڭ كەلىسسوز بارىسىندا ورمۋز بۇعازى ارقىلى «ەركىن جانە اشىق ترانزيت» قاعيداتىنا بەيىلدىلىگىن، سونداي-اق حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى (ماگاتە) ينسپەكتورلارىنىڭ ەلگە كىرۋىنە رۇقسات بەرگەنىن اتادى.
يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى يسمايل باگاي دۇيسەنبى كۇنى «يادرولىق ماسەلە بويىنشا وتە قىسقا تالقىلاۋ ءوتتى، ءبىراق ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلانعان جوق» جانە يادرولىق كەلىسسوز ءالى باستالماعانىن مالىمدەدى.
وسى ارادا ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس تەگەران ماگاتە ينسپەكتورلارىن «ءوز ەلىنە قايتارۋعا» كەلىسكەنىن جاريالاپ، مۇنى «ماڭىزدى كەزەڭ… جانە يراندى تولىق يادرولىق قارۋدان تازارتۋدىڭ العاشقى قادامى» دەپ اتادى.
كەلىسىم اياسىندا تەگەران ۆاشينگتوننان سانكسيالاردا بەلگىلى ءبىر جەڭىلدىك الاتىنى، سونداي-اق اكتيۆتەردىڭ مۇزداتۋ الىنىپ تاستالۋى ءتيىس.
ۆەنس اكتيۆتەر ءالى مۇزداتىلعان كۇيىندە ەكەنىن جانە الىنىپ تاستالعان جاعدايدا ولار تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋدىڭ ورنىنا مايبۇرشاق سياقتى امەريكالىق تاۋارلاردى ساتىپ الۋعا پايدالانىلاتىنىن ايتتى. ول مۇنى «ترامپتىڭ كلاسسيكالىق كەلىسىمى» دەپ اتاپ، «ەگەر يراندىق اكتيۆتەر الدەقاشان الىنسا، ولار امەريكالىق فەرمەرلەردى بايىتۋ جانە يران حالقىن تاماقتاندىرۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىنىن» ايتتى.
وسىعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازىندا قاقتىعىس بولدىرماۋ ءۇشىن بايلانىس ارناسىن قۇرۋعا كەلىسكەنى حابارلاندى.