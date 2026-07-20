KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش يرانعا جاسالعان كەزەكتى سوققىلاردىڭ اياقتالعانىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) يران اۋماعىنا جاسالعان كەزەكتى سوققىلار لەگىنىڭ اياقتالعانىن حابارلادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    США завершили очередную волну ударов по Ирану
    Фото: U.S. Central Command

    CENTCOM-نىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى مالىمدەمەسىندە توعىزىنشى كەش قاتارىنان جۇرگىزىلگەن سوققىلار وپەراتسياسىنىڭ اياقتالعانى ايتىلعان.

    قولباسشىلىقتىڭ مالىمەتىنشە، شابۋىل بارىسىندا باسقارۋ ورتالىقتارى، جاعالاۋدى باقىلاۋ نىساندارى، اۋە قورعانىسى جۇيەلەرى، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ قۇرالدارى، سونداي-اق زىمىراندار مەن دروندار ورنالاسقان ورىندار نىساناعا الىنعان.

    بۇعان دەيىن 19-شىلدەدە CENTCOM امەريكالىق اسكەري كۇشتەردىڭ يران اۋماعىنا كەزەكتى سوققىلار سەرياسىن باستاعانىن حابارلاعان بولاتىن.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانداعى ا ق ش شىعىندارىن اۋعانستان مەن ۆەتنامداعى شىعىندارمەن سالىستىرعان ەدى.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور