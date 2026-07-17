KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش يرانعا جاڭا اۋە سوققىلارىن باستادى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش يراننىڭ اسكەري الەۋەتىن السىرەتۋگە باعىتتالعان وپەراتسيا اياسىندا ەل اۋماعىنا جاڭا اۋە سوققىلارىن باستادى، دەپ حابارلايدى تاسس.

    США начали новую волну ударов по Ирану
    Фото: REUTERS

    بۇل تۋرالى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) مالىمدەدى.

    - ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى شىعىس جاعالاۋ ۋاقىتىمەن ساعات 14:00 دە (استانا ۋاقىتىمەن 23:00) يراننىڭ اسكەري الەۋەتىن ودان ءارى السىرەتۋ ماقساتىندا بەسىنشى ءتۇن قاتارىنان جاڭا سوققىلار سەرياسىن باستادى،- دەلىنگەن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن يران ءۇش ەلدەگى ا ق ش اسكەري نىساندارىنا سوققى بەرگەنىن جاريالادى.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور