ا ق ش يرانعا جاڭا اۋە سوققىلارىن باستادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش يراننىڭ اسكەري الەۋەتىن السىرەتۋگە باعىتتالعان وپەراتسيا اياسىندا ەل اۋماعىنا جاڭا اۋە سوققىلارىن باستادى، دەپ حابارلايدى تاسس.
بۇل تۋرالى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) مالىمدەدى.
- ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى شىعىس جاعالاۋ ۋاقىتىمەن ساعات 14:00 دە (استانا ۋاقىتىمەن 23:00) يراننىڭ اسكەري الەۋەتىن ودان ءارى السىرەتۋ ماقساتىندا بەسىنشى ءتۇن قاتارىنان جاڭا سوققىلار سەرياسىن باستادى،- دەلىنگەن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن يران ءۇش ەلدەگى ا ق ش اسكەري نىساندارىنا سوققى بەرگەنىن جاريالادى.