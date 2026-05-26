ا ق ش يرانعا شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) يران كۇشتەرىنىڭ قاۋىپ-قاتەرىنەن قورعانۋ ءۇشىن «قورعانىس سيپاتىنداعى شابۋىل» جاساعانىن مالىمدەدى.
- نىسانالاردىڭ ىشىندە زىمىران ۇشىرعىشتار مەن مينا قويۋعا تىرىسقان يراندىق قايىقتار بولدى. ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى اتىستى توقتاتۋ رەجيمى اياسىندا ۇستامدىلىق تانىتا وتىرىپ، ءبىزدىڭ كۇشتەرىمىزدى قورعاۋدى جالعاستىرىپ وتىر، - دەدى CENTCOM وكىلى، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كاپيتانى تيم حوكينس.
ورتالىق قولباسشىلىق شابۋىل تۋرالى قوسىمشا اقپارات بەرگەن جوق.
يران ءالى ا ق ش شابۋىلىنا جاۋاپ بەرگەن جوق. الايدا، يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ەسمايل باكاي بۇعان دەيىن سوعىستى توقتاتۋ بويىنشا كەلىسسوزدەردە ءبىراز ىلگەرىلەۋشىلىك بولعانىمەن، كەلىسىم «جاقىن ەمەس» دەپ مالىمدەگەن.
يران دەرەككوزدەرى Al Jazeera ارناسىنا ا ق ش شابۋىلىنا دەيىن يسلام ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسى (IRGC) تەڭىزدەگى كەمەگە شابۋىل جاساعانىن ايتتى.
سوڭعى شابۋىلدار 8-ساۋىردەن بەرى كۇشىندە بولعان ا ق ش پەن يران اراسىنداعى رەسمي اتىستى توقتاتۋعا قاراماستان جاسالدى. دۇيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ جوعارى لاۋازىمدى يراندىق دەلەگاتسيا بەيبىتشىلىك كەلىسىمىن تالقىلاۋ ءۇشىن دوحاعا باردى.
قۇرامىندا يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي مەن يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف بار دەلەگاتسيانىڭ كەلۋى ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك كەلىسسوزدەرىنىڭ «جاقسى ءجۇرىپ جاتقانى» تۋرالى مالىمدەمەسىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى.
- بۇل بارلىعى ءۇشىن كەرەمەت كەلىسىم بولادى نەمەسە كەلىسىم مۇلدە بولمايدى. بۇل دەگەنىمىز - مايدان شەبىنە ورالۋ جانە اتىس، ءبىراق بۇرىنعىدان دا ۇلكەن جانە كۇشتىرەك، ءبىراق ەشكىم مۇنى قالامايدى! - دەپ جازدى ترامپ Truth Social سايتىندا.
اق ءۇي باسشىسى يراننىڭ بايىتىلعان ۋراندى پايدالانۋىن جالعاستىرۋ ماسەلەسىن دە قوزعادى.
- بايىتىلعان ۋران نە دەرەۋ ا ق ش-قا جەتكىزىلىپ، جويىلۋ ءۇشىن بەرىلەدى نەمەسە يران يسلام رەسپۋبليكاسىمەن بىرلەسىپ جانە ۇيلەستىرە وتىرىپ، سول جەردە نەمەسە باسقا قولايلى جەردە جويىلادى، حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى (ماگاتە) نەمەسە وعان تەڭەستىرىلگەن اگەنتتىك بۇل پروتسەسس پەن وقيعانىڭ كۋاسى بولادى، - دەپ جازدى ول Truth Social جەلىسىندە.
ترامپ اتاپ وتكەندەي، ماگاتە نەمەسە وسىعان ۇقساس كوميسسيالار بايىتىلعان ۋراندى جويۋدى باقىلاۋى كەرەك.