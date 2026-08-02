ا ق ش يرانعا شابۋىل جاساۋ جوسپارىن ۋاقىتشا توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەرانمەن كەلىسىمگە كەلۋ مۇمكىندىگىن بەرۋ ءۇشىن يرانعا جاسالاتىن جاڭا شابۋىلداردى كەيىنگە قالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جازدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى BBC-گە سىلتەمە جاساپ.
دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش يرانعا «ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىن بولماعان اسكەري قۋاتتى قولدانا وتىرىپ» سوققى بەرۋگە دايىن بولعان.
الايدا امەريكالىق كوشباسشىنىڭ سوزىنشە، يران جانە تاياۋ شىعىستاعى ءبىرقاتار ەل ۆاشينگتوننان شابۋىلدى توقتاتۋدى سۇراعان. سەبەبى تاراپتار ىقتيمال كەلىسىمنىڭ نەگىزگى پارامەترلەرى بويىنشا ورتاق مامىلەگە كەلگەن.
- مەن بۇل شەشىمدى بۇكىل الەمنىڭ تىنىشتىعى، سونداي-اق تابىستى ءارى وركەندەگەن يراننىڭ بولاشاعى ءۇشىن قابىلدادىم. كەلىسىم قىسقا مەرزىمدە جاسالسا، شابۋىلدى توقتاتۋعا كەلىستىم، - دەپ جازدى ترامپ.
ول سونداي-اق يزرايلدىڭ ديپلوماتيالىق جولمەن رەتتەۋ باستاماسىن قولدايتىنىن ايتتى.
ترامپتىڭ بۇل مالىمدەمەسى تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس ءالى دە ساقتالىپ وتىرعان كەزدە جاسالدى. يران توڭىرەگىندەگى جاعداي الەمدىك مۇناي نارىعىنا جانە وڭىردەگى تەڭىز تاسىمالى قاۋىپسىزدىگىنە اسەرىن تيگىزىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن Brent مۇنايى شامامەن 7% قىمباتتاعانىن حابارلاعان ەدىك.