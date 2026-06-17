ا ق ش يرانعا 300 ميلليارد دوللار تولەگەنى راس پا
استانا. kazinform – ا ق ش يران ءۇشىن كولەمى 300 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن ينۆەستيتسيالىق قور قۇرۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر. الايدا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەرانعا ىقتيمال تولەمدەر تۋرالى حابارلاردى «جالعان اقپارات» دەپ اتادى.
ا ق ش اكىمشىلىگى يران ەكونوميكاسىنا جەكە كاپيتال تارتۋ ءۇشىن كولەمى 300 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن ينۆەستيتسيالىق قور قۇرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Financial Times اگەنتتىگى حابارلادى.
باسىلىم مالىمەتىنشە، ءسوز يرانعا تىكەلەي مەملەكەتتىك قارجى ءبولۋ نەمەسە اقشا اۋدارۋ تۋرالى ەمەس. قور يران نارىعىنا شىعۋعا مۇددەلى جەكە ينۆەستورلار مەن كومپانيالاردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن قۇرىلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس بولاشاقتا ۆاشينگتونمەن جاسالاتىن كەلىسىمشارتتارىن ورىنداعان جاعدايدا يراننىڭ قالپىنا كەلتىرۋ قورىنا قول جەتكىزە الاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ىقتيمال ينۆەستيتسيالارعا ەۋروپا مەن ازيانىڭ، سونىڭ ىشىندە وڭتۇستىك كورەيا جانە جاپونيا كومپانيالارى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. سونىمەن قاتار امەريكالىق كومپانيالار دا جوباعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
جوبانى ىسكە اسىرۋ تۇپكىلىكتى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلگەن جاعدايدا عانا مۇمكىن بولماق. تالقىلانىپ جاتقان شارتتاردىڭ قاتارىندا 60 كۇندىك ءبىتىم رەجيمىن ۇزارتۋ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى ەركىن كەمە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋ بار.
ال ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون يرانعا جۇزدەگەن ميلليارد دوللار بولمەك دەگەن اقپاراتتى تەرىسكە شىعاردى.
- ا ق ش يرانعا 300 ميلليارد دوللار تولەيدى دەگەن جاريالانىم - فاكتىلەردى ادەيى بۇرمالاۋ، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
اق ءۇي باسشىسى ا ق ش ۇكىمەتى تاراپىنان يرانعا ەشقانداي تولەم قاراستىرىلماعانىن اتاپ ءوتىپ، مۇنداي جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن دەموكراتتاردى سىنعا الدى.
ەسكە سالايىق، ا ق ش پەن يران 19-ماۋسىم كۇنى شۆەيتساريادا بەيبىت كەلىسىمگە قول قويادى. وسىدان كەيىن يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيى بەلگىلى بولدى. ەكى ەل 14 تارماقتان تۇراتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جوباسىن جاريالادى. ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىمنەن كەيىن مۇناي باعاسى تومەندەدى.