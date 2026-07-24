KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش يرانداعى باسقارۋ بەكەتتەرى مەن اسكەري نىسانداردى نىساناعا الدى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى يران اۋماعىنا سوققى جاساۋدى 13-ءتۇن قاتارىنان جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    U.S. airstrikes hit Iran for 13th consecutive night
    Photo credit: x.com/@CENTCOM

    ورتالىق قولباسشىلىقتىڭ مالىمەتىنشە، امەريكالىق اسكەري كۇشتەر يران اۋماعىنا كەزەكتى سوققىلارىن اياقتاعان.

    CENTCOM حابارلاۋىنشا، شابۋىلدىڭ نەگىزگى نىسانالارى باسقارۋ بەكەتتەرى، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ساقتالعان ورىندار، جاعالاۋداعى باقىلاۋ بەكەتتەرى، سونداي-اق يراننىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنە تيەسىلى نىساندار مەن اسكەري قۇرالدار بولعان.

    بۇعان دەيىن يران توڭىرەگىندەگى اسكەري احۋالدىڭ سوققىلاردىڭ جالعاسۋى، ءوزارا قوقان-لوققىلار جانە ا ق ش اسكەري وپەراتسياسىنىڭ كەڭەيۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى حابارلامالار اياسىندا ودان ءارى شيەلەنىسىپ كەلە جاتقانى حابارلانعان.

    ايتا كەتەلىك ا ق ش يرانمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور