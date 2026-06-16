ا ق ش پەن يران كەلىسىمىنەن كەيىن نەتانياحۋ مەن ترامپ اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىك كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM – يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ دونالد ترامپپەن بىرلەسكەن اسكەري ارەكەتتەر يرانداعى ءدىني بيلىكتىڭ السىرەۋىنە اكەلىپ، ءوزىنىڭ ىشكى ساياسي بەدەلىن كۇشەيتەدى دەپ ۇمىتتەنگەن ەدى.
سونىمەن قاتار ول ءوزىن تاياۋ شىعىستىڭ ساياسي كەلبەتىن وزگەرتەتىن امەريكالىق-يزرايلدىك وداقتىڭ نەگىزگى ساۋلەتشىسى رەتىندە كورسەتۋدى كوزدەدى. الايدا جاعداي كۇتكەندەي وربىگەن جوق، دەپ جازادى Reuters.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سوعىستى توقتاتۋعا ۇمتىلىپ جاتقان كەزدە، ەكى ليدەردىڭ ماقساتتارى ورىندالماي قالدى. بۇل جاعداي نەتانياحۋ مەن ترامپ اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ شيەلەنىسۋىنە الىپ كەلۋى مۇمكىن.
يزرايل بيلىگى كەلىسىمگە نارازى
رەسمي دەڭگەيدە يزرايل وكىلدەرى ا ق ش- پەن قارىم-قاتىناستى ۋشىقتىرماۋعا تىرىسىپ، ساقتىق تانىتىپ وتىر. دەگەنمەن، جابىق كەزدەسۋلەردە نارازىلىق ايقىن بايقالادى.
Reuters اگەنتتىگىنە پىكىر بىلدىرگەن جوعارى لاۋازىمدى يزرايلدىك شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، الدىن الا جاسالعان كەلىسىم «يزرايل ءۇشىن وتە قولايسىز».
پرەمەر-مينيستردەن باستاپ پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسىنا دەيىن يزرايل باسشىلىعىندا بۇل پىكىرمەن كەلىسپەيتىن ەشكىم جوق، - دەدى ول انونيمدى تۇردە.
ۆاشينگتون كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋعا نيەتتى
ا ق ش اكىمشىلىگى الداعى 60 كۇندىك ءبىتىم كەزەڭىندە تولىققاندى كەلىسىم ازىرلەۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەتىنىن مالىمدەدى. ۆاشينگتوننىڭ ايتۋىنشا، وندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ نەگىزگى الاڭداۋشىلىقتارى، اسىرەسە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى ماسەلەلەر ەسكەرىلەدى.
الايدا يزرايل تاراپى كەلىسسوزدەر مەرزىمى ۇزارتىلۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل كەزەڭدە يزرايل اسكەري ارەكەتتەردەن شەكتەلىپ، الاڭداۋشىلىق تۋدىرىپ وتىرعان ماسەلەلەر شەشىلمەي قالۋى ىقتيمال.
نەتانياحۋ مەن ترامپ اراسىنداعى بۇرىنعى قايشىلىقتار
سوڭعى ايلاردا ەكى ساياساتكەر اراسىندا ليۆانداعى جاعدايعا بايلانىستى بىرنەشە رەت كەلىسپەۋشىلىك بولعان.
ترامپ يزرايلدەن يران قولدايتىن «حەزبوللا» قوزعالىسىنا قارسى ارەكەتتەردى شەكتەۋدى تالاپ ەتكەن. ويتكەنى ليۆانداعى قاقتىعىستاردى توقتاتۋ يراننىڭ نەگىزگى تالاپتارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا وتكەن تەلەفون اڭگىمەسىندە ترامپ نەتانياحۋدى قاتتى سىنعا الىپ، ا ق ش يرانمەن كەلىسىم جاساۋعا تىرىسىپ جاتقان كەزدە بەيرۋتقا سوققى بەرمەۋدى تالاپ ەتكەن.
سول كۇنى يزرايل جوسپارلانعان شابۋىلداردى توقتاتتى. الايدا ءبىر اپتادان كەيىن بەيرۋتتىڭ وڭتۇستىك ماڭىنا قايتا سوققى جاسالىپ، بۇل يراننىڭ يزرايلگە زىمىراندىق شابۋىل جاساۋىنا تۇرتكى بولدى. كەيىن ترامپ ەكى تاراپتىڭ دا ارەكەتتەرىن اشىق سىنعا الدى.
نەتانياحۋ: يزرايل ءوز ۇستانىمىنان باس تارتپايدى
دۇيسەنبى كۇنى كەشكە يەرۋساليمدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا نەتانياحۋ ترامپپەن اراداعى كەيبىر كەلىسپەۋشىلىكتەردىڭ بارىن مويىندادى.
ول – ا ق ش پرەزيدەنتى، مەن - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىمىن. ءبىز كوپ جاعدايدا ورتاق پىكىردەمىز، ءبىراق كەيدە كەلىسپەيتىن تۇستار بولادى. مەن يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك مۇددەلەرىنە جاۋاپتىمىن، - دەدى نەتانياحۋ.
سايلاۋ قارساڭىنداعى ساياسي قىسىم
كۇزدە وتەتىن سايلاۋدا جەڭىلۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدار ايتىلىپ جۇرگەن نەتانياحۋ ىشكى ساياسي قىسىمعا دا تاپ بولىپ وتىر. ساۋالنامالار بويىنشا، يزرايل قوعامىندا ترامپتىڭ ەل قاۋىپسىزدىگىنە دەگەن مىندەتتەمەسىنە كۇمانمەن قارايتىندار كوبەيگەن.
ا ق ش- تىڭ يزرايلدەگى بۇرىنعى ەلشىسى دەن شاپيرو بۇل جاعدايدى «مۇددەلەر قايشىلىعى» دەپ باعالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، نەتانياحۋ كەلىسىمگە اشىق قارسى شىقپاۋعا تىرىسادى، ءبىراق يزرايلدىڭ بۇل كەلىسىممەن زاڭدىق تۇرعىدان بايلانىسپايتىنىن كورسەتۋگە ۇمتىلادى.
ا ق ش پەن يران مەموراندۋمعا قول قويۋى مۇمكىن
كۇتىلىپ وتىرعان مالىمەتتەرگە سايكەس، ا ق ش پەن يران اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا جۇما كۇنى شۆەيتساريادا قول قويىلۋى ىقتيمال.
كەلىسسوزدەرگە دەلدال بولىپ وتىرعان پاكىستاننىڭ مالىمدەۋىنشە، قۇجات بارلىق مايداندارداعى اسكەري ارەكەتتەردى، سونىڭ ىشىندە ليۆانداعى قاقتىعىستاردى تولىق توقتاتۋدى قاراستىرادى.
سوعان قاراماستان نەتانياحۋ يزرايل اسكەرى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە قالاتىنىن جانە «حەزبوللا» تاراپىنان تۋىندايتىن قاۋىپتەرگە قارسى ارەكەت ەتۋ ەركىندىگىن ساقتايتىنىن ايتتى.
يران ءبىزدىڭ بۇل ايماقتان كەتۋىمىزدى قالادى. ءبىراق مەن بۇل تالاپقا كونبەدىم. سولتۇستىك يزرايل تۇرعىندارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن قاۋىپسىزدىك ايماعى مەن ارەكەت ەتۋ ەركىندىگىن ساقتايمىز، - دەدى ول.
يزرايل كەلىسسوزدەرگە ىقپال ەتە المادى
يزرايلدىك بىرنەشە شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، ەل بيلىگى 60 كۇندىك كەلىسىم مەرزىمى كەيىن 90 كۇنگە دەيىن ۇزارتىلۋى مۇمكىن دەپ سانايدى.
سونداي-اق ولار وتكەن اپتادا ترامپتىڭ يرانمەن مامىلە جاقىنداعانىن جاريالاعان كەزدە يزرايل تاراپى كۇتپەگەن جاعدايعا تاپ بولعانىن مويىندادى.
شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، يزرايل كەلىسسوزدەر بارىسىنا ەلەۋلى ىقپال ەتە الماعان.