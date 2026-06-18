ا ق ش پەن يران كەلىسىمى مۇناي نارىعىنا قالاي اسەر ەتتى؟
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىندا سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى دەگەن جاڭالىقتان كەيىن مۇناي باعاسى تومەندەپ كەتتى.
ICE بيرجاسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس Brent قوسپاسىنىڭ فيۋچەرستەرى باررەلىنە 77,91 دوللاردان ساۋدالانىپ جاتىر، ياعني 1,33 پايىزعا تومەندەگەن.
WTI ماركاسى ودان دا تومەندەگەن. 1,565 پايىزعا، ياعني 74,86 دوللارعا دەيىن ارزانداعان.
ايتا كەتەيىك، مامىردىڭ اياعىندا مۇناي باعاسى 100 دوللار توڭىرەگىندە بولعان ەدى، الايدا كەيىن قارقىندى تۇردە ارزانداي باستادى.
ەسكە سالايىق، 17-ماۋسىمدا ا ق ش پەن يران ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. وندا اسكەري قيمىلداردى توقتاتۋ جانە ورمۋز بۇعازىن بۇعاتتان شىعارۋ تۋرالى ماسەلەلەر قامتىلعان.
«يران مەن ا ق ش ءبىر-ءبىرىنىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەۋگە، سونداي-اق، ءبىر-ءبىرىنىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسۋدان باس تارتۋعا مىندەتتەلەدى»، - دەپ جازىلعان كەلىسىم ماتىنىندە.