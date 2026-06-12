ا ق ش- يران كەلىسسوزدەرى قالاي ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى كەشكە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى شابۋىلدارىن توقتاتىپ، تەگەرانمەن كەلىسىمگە قول قويۋعا جاقىن ەكەنىن مالىمدەدى. وسىدان كەيىن بىرنەشە باق ءبىر ۋاقىتتا ەكى ەل اراسىنداعى الداعى «ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم» تۋرالى جاڭا مالىمەتتەر جاريالادى.
BBC يراننىڭ ساق بولۋعا شاقىرىپ وتىرعانىن اتاپ وتەدى، ءبىراق جۋرناليستەردىڭ ايتۋىنشا، قۇجاتتا سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋ (سونىڭ ىشىندە ليۆاندا)، يادرولىق باعدارلاما بويىنشا كەلىسسوزدەر، ورمۋز بۇعازىن اشۋ جانە ا ق ش- تىڭ اسكەري-تەڭىز بلوكاداسىن الىپ تاستاۋ تۋرالى ايتىلعان.
ترامپتىڭ مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ەسمايل باگاي تەگەران ا ق ش- پەن كەلىسىم بويىنشا ءالى تۇپكىلىكتى شەشىمگە كەلمەگەنىن جانە جاقىن ارادا كەلىسىمگە قول قويىلاتىنى تۋرالى حابارلامالاردى بولجام دەپ اتادى.
كەلىسىم قاي كەزەڭدە
ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىندا دەلدالدىق جاسايتىن ەلدەردىڭ ءبىرىنىڭ ديپلوماتى Axios باسىلىمىنا «ا ق ش پەن يران كەلىسىم ءماتىنى بويىنشا كەلىستى» دەپ مالىمدەدى، ءبىراق قۇجاتقا ءالى قول قويۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
بەيسەنبى كۇنى كەشكە، 11-ماۋسىمدا، كەلىسىم يران تاراپىنان ەڭ جوعارى دەڭگەيدە بەكىتىلدى، ءبىراق جوعارعى كوشباسشى اياتوللا مودجتابا حامەنەي بەكىتكەن جوق، دەپ حابارلادى Axios اگەنتتىگىنە ەكى دەرەككوز. بۇل تۋرالى Bloomberg اگەنتتىگى دە حابارلادى.
سوڭعى ەكى ايدا ەكى تاراپتتاردىڭ كەلىسىمگە جاقىنداعانى تۋرالى بىرنەشە حابارلاما بولعانىمەن، ەشقانداي كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەن جوق.
الايدا، Axios دەرەككوزى مەموراندۋمنىڭ جاڭا ماتىنىنە وپتيميستىك كوزقاراسپەن قارايدى، دەپ حابارلايدى BBC.
Axios دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، قاتاردىڭ دەلدالى ءالي ءال-تاۆادي مەن يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي اراسىنداعى بىرنەشە ساعاتتىق كەلىسسوزدەردەن كەيىن سارسەنبى كۇنى كەشكە الدىن الا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
وسى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى دەرەككوز Axios، ءال-تاۆادي ترامپتىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففپەن جانە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كۇيەۋ بالاسى دجارەد كۋشنەرمەن بىرنەشە رەت تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن يران ا ق ش- پەن جاسالعان كەلىسىم ءماتىنىن ءالى بەكىتپەگەنىن مالىمدەدى.