ا ق ش پەن يران ءبىر-بىرىنە سوققى جاسادى
ا ق ش پەن يران قاتارىنان جەتىنشى ءتۇن ءبىر-بىرىنە سوققى جاسادى. بۇل تۋرالى قۇراما شتاتتار قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى حابارلاعان.
پارسى ەلىنىڭ وڭتۇستىگىندە شابۋىلدان سەگىز ادام قازا تاۋىپ، 19 ى جارالاندى. بۇل تۋرالى حورموزگان پروۆينتسياسى گۋبەرناتورىنىڭ ورىنباسارى مالىمدەگەن. نەگىزگى نىساناعا اينالعان باندەر-ابباس قالاسى - وسى پروۆينتسيانىڭ ورتالىعى.
بۇدان بولەك، ا ق ش سيريك پورتى مەن كەشم ارالىنداعى تۇرعىن ۇيلەر، بايلانىس مۇنارالارى مەن كوپىرلەردى شابۋىلدادى. يران قارىمتا رەتىندە كۋۆەيت، باحرەين مەن ساۋد ارابياسىنداعى امەريكانىڭ اسكەري بازالارىن بومبالاعان. تەگەران ۆاشينگتون سوققى جاساۋىن توقتاتپاسا، قورعانىستى قويىپ، تولىققاندى قارىمتا شابۋىلعا كوشەتىنىن ەسكەرتتى.