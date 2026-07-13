ا ق ش پەن يران ءبىر-بىرىنە قايتادان شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش اسكەري كۇشتەرى يرانداعى اسكەري نىساندارعا قارسى جاڭا سوققى سەرياسىن باستادى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە تەگەران يوردانيا، باحرەين، كۋۆەيت جانە ومانداعى ا ق ش اسكەري نىساندارىنا شابۋىل جاسالعانىن حابارلادى.
ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) دۇيسەنبى كۇنى كەشكە يرانعا قارسى تاعى سوققى جاسالاتىنىن حابارلادى. ا ق ش- تىڭ مالىمەتىنشە، ونداعان نىساناعا جوعارى دالدىكتەگى قارۋ- جاراقپەن سوققى جاسالعان.
CENTCOM اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرى، جاعالاۋداعى رادار ستانسيالارى، زىمىران جانە درون، سونداي-اق شاعىن كەمەلەر شابۋىلعا ۇشىراعانىن مالىمدەدى.
وپەراتسياعا جويعىش ۇشاقتار، ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كەمەلەرى، شابۋىل دروندارى جانە پيلوتسىز تەڭىز كولىكتەرى جۇمىلدىرىلدى.
ا ق ش قولباسشىلىعى بۇل وپەراتسيا يراننىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كوممەرتسيالىق كەمەلەرگە شابۋىل جاساۋ مۇمكىندىگىن ازايتۋعا باعىتتالعانىن مالىمدەدى. يران ب ا ق- تارى باندار-ابباس، دجاسك، سيريك، كەشم ارالىندا جانە حۋزەستان پروۆينتسياسىنىڭ بىرنەشە اۋداندارىندا جارىلىس بولعانىن حابارلادى.
IRNA جانە ISNA مالىمەتتەرى بويىنشا، ماحشاحر قالاسىنداعى اۋىلشارۋاشىلىق سۋ سورعى ستانتسياسىنا جاسالعان سوققى ءبىر ادامنىڭ ءومىرىن قيىپ، تورتەۋى جارالاندى.
حۋزەستان پروۆينتسياسى گۋبەرناتورىنىڭ ورىنباسارى ۆاليوللا حاياتي دە امەريكالىق سوققىلاردىڭ پروۆينتسياداعى كەم دەگەندە سەگىز نىساناعا تيگەنىن حابارلادى.
جاۋاپ رەتىندە يسلام ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسى (IRGC) ايماقتاعى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا قارسى ءبىرقاتار كەك الۋ وپەراتسيالارى باستالعانىن جاريالادى.
IRGC يوردانياداعى پرينتس حاسان اۋە بازاسىنا، باحرەيندەگى ا ق ش دروندارىن باسقارۋ ورتالىعىنا، كۋۆەيتتەگى ءالي ءال-سالەم جانە احمەد ءال-دجابەر اۋە بازالارىنا، سونداي-اق باحرەيندەگى ا ق ش نىساندارىنا جانە ومانداعى رادار ستانتسيالارىنا زىمىران جانە درون شابۋىلىن جاساعانىن مالىمدەدى.
يران وپەراتسيالارى بىرنەشە كەزەڭدە جۇرگىزىلگەنىن جانە ءالى دە جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ەكۆاليفيكاتسيا اياسىندا الەمدىك نارىقتارداعى Brent شيكى مۇنايىنىڭ باعاسى 4 پايىزدان اسا ءوسىپ، باررەلى 79 دوللاردان استى. بۇل - ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەي.
باعانىڭ ءوسۋى نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمە قاتىناسىنىڭ بۇزىلۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىقتان تۋدى.
ا ق ش ورمۋز بۇعازىندا حالىقارالىق كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىن ايتىپ، يران كۇشتەرىنە قارسى جاڭا وپەراتسيا باستالعانىن جاريالاعاننان كەيىن سوققى الماسۋ باستالدى.
بۇعان دەيىن يران بيلىگى ءدال قازىر ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ ءوتۋى مۇمكىن ەمەس ەكەنىن مالىمدەگەن.