ا ق ش يران مۇنايىن ساتۋعا بەرىلگەن ۋاقىتشا رۇقساتتى قايتارىپ الدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قارجى مينيسترلىگى ورمۋز بۇعازىنداعى تانكەرلەرگە جاسالعان شابۋىلداردان كەيىن يران مۇنايىنا قاتىستى سانكسيالاردى ۋاقىتشا جەڭىلدەتۋ تۋرالى شەشىمنىڭ كۇشىن جويعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، يرانعا مۇناي وندىرۋگە، ساتۋعا جانە ساتىپ الۋشىلارعا جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرگەن ۋاقىتشا رۇقسات كەرى قايتارىلدى.
سەيسەنبى كۇنى ساۋد ارابياسى مەن كاتار يراندى وزدەرىنىڭ تانكەرلەرىنە وق اتقانى ءۇشىن ايىپتادى. ا ق ش قارجى مينيسترلىگى بۇل شابۋىلداردى «مۇلدەم جول بەرۋگە بولمايتىن ارەكەت» دەپ اتادى.
سوعان قاراماستان، حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىكتەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش وكىلى وسى وقيعالارعا قاراماستان يرانمەن بەيبىت كەلىسسوزدەردىڭ جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
يرانعا مۇناي وندىرۋگە، ساتۋعا جانە ەكسپورتتاۋعا مۇمكىندىك بەرگەن سانكتسيالاردى ۋاقىتشا جەڭىلدەتۋ شاراسى ا ق ش پەن يران بيىل ماۋسىمدا قول قويعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى بەيبىت مەموراندۋم اياسىندا قابىلدانعان.
اتالعان مەموراندۋم تاراپتار قازىر جۇرگىزىپ جاتقان تۇپكىلىكتى بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ جولىنداعى العاشقى قادام رەتىندە قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پەن يران كەلىسسوزىندە قانداي ماسەلەلەر تالقىلاناتىنىن مىنا جەردەن وقىڭىز.
ونىڭ الدىندا يران مەن ا ق ش ءبىر-بىرىنە شابۋىل جاساماۋعا تاعى دا ۋادەلەسكەن ەدى.