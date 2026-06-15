ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىمنەن كەيىن مۇناي باعاسى تومەندەي مە؟
استانا. KAZINFORM - مۇناي باعاسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يرانمەن كەلىسىم تۋرالى جانە ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋى تۋرالى جاريالاۋىنان كەيىن ءتۇستى، دەپ حابارلايدى CNN.
تەلەرنانىڭ حابارلاۋىنشا، مۇناي باعاسى دونالد ترامپ يرانمەن كەلىسىم تۋرالى جانە ا ق ش-تىڭ ەلگە قارسى اسكەري- تەڭىز بلوكاداسىنىڭ اياقتالۋى تۋرالى جاريالاعاننان كەيىن تومەندەدى.
Brent ماركالى مۇناي باعاسى 3,9 پايىزعا تومەندەپ، باررەلىنە شامامەن 84 دوللاردى قۇرادى، ال امەريكالىق مۇناي باعاسى 4,8 پايىزعا تومەندەپ، باررەلىنە شامامەن 81 دوللارعا جەتتى. ەگەر مۇناي وسى دەڭگەيدە ساقتالسا، بۇل 2026 -جىلدىڭ 4-ناۋرىزىنان بەرگى ەڭ تومەن باعا بولادى.
- جۇما كۇنى مۇناي باعاسى سوعىستىڭ العاشقى اپتاسىنان بەرى العاش رەت باررەلىنە 90 دوللاردان تومەن ءتۇستى. سوعان قاراماستان، باعا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلدارى باستالعانعا دەيىنگى، ياعني 70 دوللاردان تومەن دەڭگەيگە ءالى جەتە قويعان جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى باسىلىم.
بۇل رەتتە ماماندار مۇناي نارىعىندا مۇناي اعىنىن قالىپتى جاعدايعا كەلتىرۋ ءۇشىن ءالى دە ايتارلىقتاي جۇمىس اتقارىلۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول ءۇشىن ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ، بۇعازعا كىرىپ-شىعۋ ءۇشىن كەدەرگىسىز كەمە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ، تاياۋ شىعىستا مۇناي ءوندىرىسىن قالپىنا كەلتىرۋ، مۇنايدىڭ اپاتتىق قورلارىن تولىقتىرۋ جانە زاقىمدالعان ەنەرگەتيكالىق نىسانداردى جوندەۋ قاجەت.
مۇناي تالداۋشىلارى جالپى العاندا مۇناي باعاسى ءبىراز ۋاقىت بويى جوعارى بولىپ قالادى دەپ سانايدى. باعا باستاپقىدا تومەندەۋى مۇمكىن بولسا دا، سۇرانىس قايتادان ءوسىپ، اسىرەسە اپاتتىق قورلار تولىقتىرىلعاننان كەيىن ولار قالپىنا كەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ساراپشىلار سونىمەن قاتار تاياۋ شىعىستاعى مۇناي ۇڭعىمالارىنىڭ سوعىس كەزىندە نەگىزىنەن توقتاپ قالعانىن جانە قايتا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ءوندىرىستىڭ قايتا جاندانۋى بىرنەشە اپتاعا سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ساراپشىلار سونىمەن قاتار ۇڭعىمالاردىڭ سوعىسقا دەيىنگى ءوندىرىس دەڭگەيىنە جەتە الماۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالساق، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويۋ جەكسەنبى كۇنى جوسپارلانعانىن مالىمدەدى.
ترامپتىڭ جازۋىنشا، قۇجاتقا قول قويىلعاننان كەيىن ورمۋز بۇعازى بارلىق تاراپ ءۇشىن اشىلادى.
بۇعان دەيىن يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي ا ق ش-پەن اسكەري قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىم اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن جانە ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋىن قامتيتىنىن ايتقان.
سونداي-اق ول يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى كەلىسسوزدەر كەيىنىرەك باستالاتىنىن حابارلاعان.
بۇدان بولەك ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىم ءبىر تاۋلىك ىشىندە راسىمدەلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.