ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىم ءبىر تاۋلىك ىشىندە راسىمدەلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىم ءبىر تاۋلىك ىشىندە تۇپكىلىكتى راسىمدەلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى پاكىستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
بۇعان دەيىن يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي ا ق ش- پەن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا جاقىن كۇندەرى سيفرلىق فورماتتا قول قويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
يراننىڭ سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى سونداي-اق 60 پايىزعا دەيىن بايىتىلعان ۋران ماسەلەسىنە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، تەگەران بۇل ماسەلەنى رەتتەۋدىڭ جالعىز جولى رەتىندە اتالعان ۋراندى يران اۋماعىندا سۇيىلتۋدى قاراستىرادى.
سونىمەن قاتار، اراكچيدىڭ سوزىنشە، مەموراندۋم جوباسىندا ورمۋز بۇعازى مەن ا ق ش ەنگىزگەن تەڭىز بلوكاداسىن الىپ تاستاۋعا قاتىستى ەرەجەلەر دە قامتىلعان.
سونداي-اق اراكچي ىقتيمال كەلىسىم اياسىندا يراننىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىنە قول جەتكىزۋ تەتىگى قاراستىرىلعانىن ايتتى.
بەيسەنبى كۇنى كەشكە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇعان دەيىن ءوزى جاريالاعان يرانعا سوققى جاساۋ جوسپارىن توقتاتىپ، تەگەرانمەن مامىلە جاساۋعا جاقىن قالعانىن مالىمدەدى. وسىدان كەيىن بىردەن بىرنەشە بۇقارالىق اقپارات قۇرالى ەكى ەل اراسىنداعى بولاشاق «ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمنىڭ» جاڭا ەگجەي-تەگجەيىن جاريالادى.