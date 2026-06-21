ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر شۆەيتساريادا باستالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران اراسىنداعى تىكەلەي كەلىسسوزدەر 21-ماۋسىم، جەكسەنبى كۇنى شۆەيتساريادا باستالۋى ءتيىس دەپ حابارلايدى BBC.
20-ماۋسىمدا تەگەران يزرايلدىڭ ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىنە جاساعان سوققىلارىنا جاۋاپ رەتىندە ورمۋز بۇعازى قايتا جابىلعانىن مالىمدەدى. يران بيلىگى بۇل ارەكەتتى ا ق ش پەن يران پرەزيدەنتتەرى قول قويعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمنىڭ بۇزىلۋى دەپ اتادى. الايدا امەريكالىق اسكەري قۇرىلىمدار بۇل مالىمدەمەنى جوققا شىعارىپ، بۇعاز ارقىلى كەمەلەر قوزعالىسى جالعاسىپ جاتقانىن حابارلادى.
سەنبى كۇنى كەشكە ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس ۆاشينگتوننان ۇشىپ شىعىپ، جەكسەنبى تاڭەرتەڭ شۆەيتسارياعا جەتتى. ال يران دەلەگاتسياسى، ونىڭ قۇرامىندا پارلامەنت سپيكەرى مۇحاممەد- باگەر عاليباف پەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي بار، ول ەلگە ءبىر كۇن بۇرىن كەلگەن.
يراندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ مالىمەتىنشە، دەلەگاتسيا قۇرامىندا قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىنىڭ، ورتالىق بانكتىڭ جانە مۇناي سالاسىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى وكىلدەرى دە بار. ا ق ش دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىنا دجەي دي ۆەنستەن بولەك پرەزيدەنتتىڭ ارنايى وكىلدەرى ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەر كىردى.
كەلىسسوزدەردىڭ جاڭا كەزەڭى جەكسەنبى كۇنى باستالماق. ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس ساپار الدىندا يادرولىق باعدارلاما جانە ليۆانداعى اتىستى توقتاتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزۋگە ۇمىتتەنەتىنىن ايتتى.
- يادرولىق ماسەلە بويىنشا دا، ليۆانداعى اتىستى توقتاتۋ جونىندە دە العا جىلجيمىز دەپ سەنەمىن، - دەدى ول مەريلەند شتاتىنداعى ەندريۋس اسكەري بازاسىندا ۇشاققا مىنەر الدىندا.
ونىڭ بولجامىنشا، كەلىسسوزدەردىڭ العاشقى كەزەڭى بىرنەشە كۇنگە سوزىلۋى مۇمكىن.
- ءبىز يزرايل مەن ليۆاننىڭ قاۋىپسىزدىگىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋىمىز كەرەك. نەگىزگى ماقسات - بۇكىل ءوڭىردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى.
ءوز كەزەگىندە يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەسمايل باگاي تەگەراننىڭ كەلىسسوزدەر بارىسىندا قارسى تاراپتان ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى تالاپ ەتەتىنىن مالىمدەدى.
جۇماعا قاراعان ءتۇنى ءيزرايلدىڭ شابۋىلدارى سالدارىنان ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە كەمىندە 18 ادام قازا تاپقان. وسىعان بايلانىستى 19-ماۋسىمعا جوسپارلانعان ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ كەيىنگە قالدىرىلعانى حابارلانعان بولاتىن.
جاعدايدان حاباردار ەكى دەرەككوزدىڭ Reuters اگەنتتىگىنە ايتۋىنشا، ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس بەيسەنبى كۇنى كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋ جوسپارىن ۋاقىتشا توقتاتقان.
كەلىسىمنىڭ تۇراقتىلىعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى پاكىستان، ساۋد ارابياسى جانە تۇركيا سياقتى دەلدال ەلدەردىڭ وكىلدەرى جەكسەنبى كۇنى مىسىردىڭ ەل-الامەين قالاسىندا كەزدەسىپ، جەكە كونسۋلتاتسيالار وتكىزۋدى جوسپارلاعان.
بۇعان دەيىن كەلىسسوزدەر مەن سالتاناتتى ءراسىم شۆەيتساريا الپىسىندەگى بيۋرگەنشتوك كۋرورتتىق كەشەنىندە وتەدى دەپ كۇتىلگەن ەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 15-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى يران، پاكىستان جانە ا ق ش ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى بەيبىت كەلىسىم جونىندە ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن. تاراپتار بارلىق باعىتتاعى، سونىڭ ىشىندە ليۆانداعى اسكەري ءىس-قيمىلداردى دەرەۋ جانە تولىق توقتاتۋعا كەلىسكەن.