ا ق ش يمپورتتالاتىن التىنعا باج سالىعىن سالمايدى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دۇيسەنبى كۇنى التىنعا باج سالىعىن سالمايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Reuters.
- التىنعا تاريف قويىلمايدى، - دەپ جازدى ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالانعان مالىمدەمەسىندە. ول ەشقانداي مالىمەت بەرمەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ كەدەن جانە شەكارانى قورعاۋ قىزمەتى ءوز ۆەب- سايتىندا ۆاشينگتوننىڭ التىن قۇيمالارىنا يمپورتتىق باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن ەكەندىگى تۋرالى شەشىم شىعارعان بولاتىن - بۇل مەتالدى جەتكىزۋدىڭ جاھاندىق تىزبەگىن شايقاۋى مۇمكىن شارا، دەپ جازادى Reuters.
وسىلايشا، دونالد ترامپ قىمبات مەتالدىڭ جالعاسىپ جاتقان ساۋدا قاقتىعىستارىنا تارتىلۋى مۇمكىن دەگەن بولجامعا نۇكتە قويدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا باج سالىعىن ەنگىزۋدى تاعى 90 كۇنگە شەگەرگەنى حابارلانعان بولاتىن.