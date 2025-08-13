ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:38, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    ا ق ش يمپورتتالاتىن التىنعا باج سالىعىن سالمايدى - ترامپ

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دۇيسەنبى كۇنى التىنعا باج سالىعىن سالمايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Reuters.

    Өзбекстан резервтеріндегі алтын қорының құны рекордтық деңгейге жетті
    Фото: Podrobno.uz

    - التىنعا تاريف قويىلمايدى، - دەپ جازدى ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالانعان مالىمدەمەسىندە. ول ەشقانداي مالىمەت بەرمەدى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ كەدەن جانە شەكارانى قورعاۋ قىزمەتى ءوز ۆەب- سايتىندا ۆاشينگتوننىڭ التىن قۇيمالارىنا يمپورتتىق باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن ەكەندىگى تۋرالى شەشىم شىعارعان بولاتىن - بۇل مەتالدى جەتكىزۋدىڭ جاھاندىق تىزبەگىن شايقاۋى مۇمكىن شارا، دەپ جازادى Reuters.

    وسىلايشا، دونالد ترامپ قىمبات مەتالدىڭ جالعاسىپ جاتقان ساۋدا قاقتىعىستارىنا تارتىلۋى مۇمكىن دەگەن بولجامعا نۇكتە قويدى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا باج سالىعىن ەنگىزۋدى تاعى 90 كۇنگە شەگەرگەنى حابارلانعان بولاتىن.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
