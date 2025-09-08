ا ق ش يمميگراسيالىق ەمەس ۆيزالاردى بەرۋ ءتارتىبىن قاتاڭداتتى
استانا. KAZINFORM - جاڭا ەرەجەگە سايكەس، رەسەي ازاماتتارى ا ق ش- قا تۋريستىك ۆيزاعا تەك استانا مەن ۆارشاۆادا، بەلارۋس ازاماتتارى - ۆارشاۆا مەن ۆيلنيۋستە، ال ۋكراينا ازاماتتارى ۆارشاۆا مەن كراكوۆتا عانا ءوتىنىش بەرە الادى، دەپ حابارلايدى DW.
ا ق ش ۇكىمەتى شەتەلدىكتەرگە يمميگراتسيالىق ەمەس ۆيزالاردى، سونىڭ ىشىندە B1/B2 تۋريستىك ۆيزالارىن بەرۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتتى.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنت سەنبى، 6 -قىركۇيەكتە جاريالاعان بۇيرىققا سايكەس، ەندى ولاردى الۋعا قۇجاتتاردى تەك ازاماتتىعى بار نەمەسە تۇراقتى تۇراتىن ەلىندە عانا ءوتىنىش بەرۋگە بولادى.
بۇل رەتتە مۇنداي ۆيزالاردى بەرۋ توقتاتىلعان 17 ەلدىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ولار ءوتىنىش بەرە الاتىن بەلگىلى ەلشىلىكتەر مەن كونسۋلدىقتار بەلگىلەندى. وسىلايشا، رەسەيلىكتەر مۇنى تەك استانا مەن ۆارشاۆاداعى ا ق ش ەلشىلىكتەرىندە، بەلارۋس ازاماتتارى - ۆارشاۆا نەمەسە ۆيلنيۋستە، ال ۋكراينا ازاماتتارى ۆارشاۆا مەن كراكوۆتا جاساي الادى.
وسى ۋاقىتقا دەيىن كەز كەلگەن ەلدە اڭگىمەلەسۋدەن ءوتىپ، ۆيزانىڭ بۇل تۇرىنە ءوتىنىش بەرۋگە بولاتىن ەدى. جوسپارلانعان اڭگىمەلەسۋلەر ءوز كۇشىندە قالادى.
جاڭا ەرەجەلەر A، G، C-2, C-3 ۆيزالارىنا، ناتو ۆيزالارىنا، سونداي-اق كەز كەلگەن تۇردەگى ديپلوماتيالىق جانە قىزمەتتىك ۆيزالارعا نەمەسە بۇۇ شتاب- پاتەرى تۋرالى كەلىسىمدە قامتىلعان ساپارعا قاتىستى ۆيزالارعا قولدانىلمايدى. مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ مالىمدەمەسىندە سيرەك جاعدايلاردا گۋمانيتارلىق، مەديتسينالىق نەمەسە سىرتقى ساياسي سەبەپتەرگە بايلانىستى ەرەكشەلىكتەر جاسالۋى مۇمكىن ەكەندىگى ايتىلعان.
بۇعان دەيىن ترامپ اكىمشىلىگى ستۋدەنتتەر مەن جۋرناليستەر ءۇشىن ۆيزا ءتارتىبىن كۇشەيتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.