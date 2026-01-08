ا ق ش ورتالىق ازيا ازاماتتارىنا 15 مىڭ ا ق ش دوللارعا دەيىن ۆيزالىق كەپىل ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش تۋريستىك جانە ىسكەرلىك ۆيزا الۋعا ءوتىنىش بەرەتىن ورتالىق ازياداعى ءۇش ەلدىڭ ازاماتتارىن ۆيزالىق كەپىل باعدارلاماسىنا قوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى بەكىتكەن 38 ەلدىڭ تىزىمىنە قىرعىزستان، تۇرىكمەنستان جانە تاجىكستان كىرەدى، ولاردىڭ ازاماتتارىنا B1/B2 كاتەگوريالى ۆيزانى الۋ كەزىندە كەپىل كولەمى 5 مىڭ، 10 مىڭ نەمەسە 15 مىڭ ا ق ش دوللارىن قۇراۋى مۇمكىن. ۆيزا كەپىلىنىڭ سوماسى اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا جەكە انىقتالادى.
قىرعىزستان مەن تاجىكستان ازاماتتارى ءۇشىن ەرەجەلەر 2026-جىلدىڭ 21-قاڭتارىنان باستاپ، ال تۇرىكمەنستان ءۇشىن تالاپتار وسى جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
باعدارلاماعا سايكەس، كەپىل ا ق ش قازىناشىلىعىنىڭ رەسمي پلاتفورماسى (Pay.gov) ارقىلى كونسۋلدىق قىزمەتكەر ۆيزا الۋعا قۇقىلى ەكەنىن راستاعاننان كەيىن عانا سالىنادى. كەپىل سالۋ ۆيزانىڭ بەرىلۋىنە كەپىلدىك بەرمەيدى.
ۆيزا يەلەرى ا ق ش- قا نەمەسە ودان تەك كەلەسى پۋنكتەردىڭ ءبىرى ارقىلى كىرىپ-شىعا الادى: بوستون-لوگان حالىقارالىق اۋەجايى، ۆاشينگتون حالىقارالىق اۋەجايى نەمەسە دجون كەننەدي اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجاي.
ەگەر كەلۋشى ا ق ش- تان ۋاقىتىندا كەتسە، ونى پايدالانباسا نەمەسە ەلگە كىرۋىنە رۇقسات بەرىلمەسە، كەپىل تولىعىمەن قايتارىلادى.
شارتتار بۇزىلعان جاعدايدا، سونىڭ ىشىندە ەلدە بولۋ مەرزىمىن اسىرۋ، زاڭسىز ءجۇرۋ نەمەسە يمميگرانت ەمەس مارتەبەسىن وزگەرتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرۋ، سونىڭ ىشىندە باسپانا سۇراۋ سياقتى جاعدايلار كەزىندە قاراجات ۇستالىپ قالادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆيزاسىنا ءوتىنىش بەرەتىن تاعى 25 ەلدىڭ ازاماتتارىنا كەپىلدىك جارنا ەنگىزىلگەنىن جازدىق.
ايتا كەتەلىك ترامپ اكىمشىلىگى 85000 ۆيزانىڭ كۇشىن جويعان ەدى.