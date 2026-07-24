ا ق ش وكىلدەر پالاتاسى يرانمەن سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى قاراردى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش وكىلدەر پالاتاسى بەيسەنبى كۇنى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ۇستانىمىنا قارسىلىق ءبىلدىرىپ، امەريكالىق اسكەردى يرانمەن اراداعى قاقتىعىس ايماعىنان شىعارۋ تۋرالى قاراردى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى NPR.
داۋىس بەرۋ ناتيجەسى كونگرەستە سوعىسقا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتىڭ كۇشەيىپ، زاڭ شىعارۋشىلاردىڭ ءوز باقىلاۋ وكىلەتىن بەلسەندىرەك جۇزەگە اسىرۋعا ۇمتىلىپ وتىرعانىن كورسەتتى.
قارار وكىلدەر پالاتاسىندا 214 دەپۋتاتتىڭ قولداۋىمەن قابىلدانىپ، 208 دەپۋتات قارسى داۋىس بەردى. قۇجاتتىڭ زاڭدىق كۇشى بولماسا دا، ول زاڭ شىعارۋشىلاردىڭ پرەزيدەنت ترامپتىڭ سوعىسقا قاتىستى شەشىمىنە سيمۆوليكالىق تۇردە قارسىلىق بىلدىرگەنىن اڭعارتادى. بۇل - وكىلدەر پالاتاسى سوعىس باستالعالى بەرى قابىلداعان ەكىنشى قارار.
بۇل شارانى ماقۇلداۋ ءۇشىن دەموكراتتارعا ءتورت رەسپۋبليكاشىل: ميچيگاننان توم باررەتت، پەنسيلۆانيادان برايان فيتسپاتريك، وگايودان - ۋوررەن دەۆيدسون جانە كەنتۋككيدەن توماس مەسسي قوسىلدى.
وكىلدەر پالاتاسىنداعى داۋىس بەرۋدەن كەيىن كوپ ۇزاماي سەناتتاعى دەموكراتتار دا سوعىس وكىلەتىنە قاتىستى ءوز قارارىن قابىلداتۋعا ارەكەتتەندى. الايدا قۇجات جەتكىلىكتى قولداۋ تاپپاي، 47 دەپۋتات قولداپ، 49 ى قارسى داۋىس بەردى.
داۋىس بەرۋ يران مەن ا ق ش اراسىنداعى شيەلەنىس كۇشەيگەن كەزەڭدە ءوتتى. اقپان ايىندا قاقتىعىس باستالعالى بەرى 18 امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەر قازا تاپقان. پەنتاگوننىڭ مالىمەتىنشە، شامامەن 500 امەريكالىق اسكەري جاراقات العان.
وسىعان دەيىن يراننىڭ وسى ايداعى اۋە شابۋىلدارىنان امەريكالىق قانشا سارباز جاراقات العانىن جازدىق.