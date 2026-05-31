ا ق ش تىنىق مۇحيتىندا ەسىرتكى تاسىمالدايتىن كەمەگە شابۋىل جاسايتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - تىنىق مۇحيتىنداعى ەسىرتكى ساۋداگەرلەرىنە قارسى وپەراتسيا كەزىندە ءۇش ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ا ق ش اسكەري كۇشتەرى شىعىس تىنىق مۇحيتىندا ەسىرتكى تاسىمالداۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن كەمەگە شابۋىل جاسالعانىن حابارلادى.
وپەراتسيا كەزىندە ءۇش ادام قازا تاپتى.
ا ق ش وڭتۇستىك قولباسشىلىعىنىڭ (SOUTHCOM) X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى اككاۋنتىندا جاريالاعان مالىمدەمەسىنە سايكەس، وپەراتسيا 29-مامىردا شىعىس تىنىق مۇحيتىندا ءوتتى.
مالىمدەمەدە شابۋىل نىساناسى «تەرروريستىك ۇيىمدار» باسقاراتىن كەمە بولعانى ايتىلدى.
سونداي-اق، بارلاۋ دەرەكتەرىندە كەمەنىڭ شىعىس تىنىق مۇحيتىنداعى ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار ەكەنى راستالعانى اتالىپ ءوتتى.
الايدا، ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەشقايسىسى زارداپ شەككەن جوق.
سوڭعى ايلاردا اقش- تىڭ كاريب تەڭىزى مەن تىنىق مۇحيتىندا ەسىرتكى تاسىمالىنا كۇدىكتى كەمەلەرگە قارسى ارەكەتتەرى حالىقارالىق قوعامداستىقتا پىكىرتالاس تۋدىردى.
بۇدان بۇرىن اقش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) يران كۇشتەرىنىڭ قاۋىپ-قاتەرىنەن قورعانۋ ءۇشىن «قورعانىس سيپاتىنداعى شابۋىل» جاساعانىن مالىمدەدى.