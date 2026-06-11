ا ق ش- تىڭ يمميگراتسيا قىزمەتىنە 70 ميلليارد دوللار بولىنەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنىڭ يمميگراتسيالىق قىزمەتىن 70 ميلليارد دوللارعا قارجىلاندىرۋ تۋرالى زاڭ جوباسىنا قول قويدى، دەپ حابارلايدى CBS News.
سەنات وتكەن اپتانىڭ سوڭىندا ونى قابىلداعاننان كەيىن وكىلدەر پالاتاسى زاڭ جوباسىن 212 داۋىسپەن ماقۇلدادى. پاكەت دونالد ترامپتىڭ وكىلەتتىگى اياقتالعانعا دەيىن يمميگراتسيا جانە كەدەندىك باقىلاۋ (ICE) جانە كەيبىر كەدەن جانە شەكارانى قورعاۋ (CBP) بولىمشەلەرىن قارجىلاندىرۋدى كوزدەيدى.
دەموكراتتار بىرنەشە اي بويى بۇل اگەنتتىكتەردى قارجىلاندىرۋدان باس تارتىپ كەلەدى.
قارجىلاندىرۋعا قاتىستى داۋ قاڭتار ايىنداعى ميننەاپوليستەگى فەدەرالدى اگەنتتەردىڭ قاتىسۋىمەن بولعان ەكى بىردەي ولىمگە اكەپ سوققان اتىستان كەيىن باستالدى، بۇل دەموكراتتاردى يمميگراتسيالىق اگەنتتىكتەردىڭ وكىلەتتىكتەرىن شەكتەۋدى جاقتاۋعا يتەرمەلەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ميننەاپوليس قالاسىنان 700 گە جۋىق يمميگراتسيا اگەنتى شىعارىلاتىنى حابارلانعان بولاتىن.