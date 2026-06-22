ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى وپەراتسيالارىنىڭ شىعىنى قانشاعا باعالاندى
استانا. KAZINFORM - ستراتەگيالىق جانە حالىقارالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ (CSIS) الداعى تالداۋىنىڭ الدىن الا دەرەكتەرىنە سايكەس، قاقتىعىس ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنە شامامەن 40 ميلليارد دوللار شىعىن كەلتىردى، دەپ حابارلايدى CNN.
ستراتەگيالىق جانە حالىقارالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ (CSIS) اعا كەڭەسشىسى مارك كانتسياننىڭ ايتۋىنشا بۇل سوما وق-دارىلەردىڭ، جويىلعان تەحنيكانىڭ جانە بازالىق ينفراقۇرىلىمعا كەلتىرىلگەن زالالدىڭ قۇنىن قامتيدى. بۇل رەتتە 2026 قارجى جىلىنا ارنالعان 1 تريلليون دوللاردان اساتىن پەنتاگون بيۋجەتىنە سالىنعان وپەراتسيالىق شىعىستار ەسەپكە ەنگىزىلمەگەن.
CNN مالىمەتتەرى بويىنشا پەنتاگون 80 ميلليارد دوللار قوسىمشا قارجى سۇراعان. ونىڭ كەم دەگەندە 20 ميلليارد دوللارى يرانمەن قاقتىعىس شەڭبەرىندەگى شۇعىل شىعىندارمەن بايلانىستى. بۇل باعالاۋلار سونىمەن قاتار سايتتاردى جوندەۋگە جانە ايماقتاعى امەريكالىق بازالاردى ۇستاۋعا كەتەتىن شىعىنداردى ەسەپكە الماعانداعى شىعىندار.
كانتسيان شىعىنداردىڭ نەگىزگى بولىگى وق-دارىلەرگە، سونىڭ ىشىندە جوعارى تەحنولوگيالىق ۇزاق مەرزىمدى قارۋدى قولدانۋعا جۇمسالعانىن اتاپ ءوتتى. ءبىر Tomahawk زىمىرانىنىڭ قۇنى شامامەن 2,5 ميلليون دوللاردى قۇرايدى، ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش وسىنداي مىڭداعان زىمىرانداردى قولدانعان.
پەنتاگوننان باسقا، ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى قوسىمشا شىعىندارعا ۇشىرادى.