ا ق ش- تىڭ قىتايدان ەڭ كوپ نەسيە الاتىنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق زەرتتەۋشىلەر قىتايدىڭ دامۋشى ەلدەرگە ەمەس، جوعارى تابىستى ەلدەرگە نەسيە بەرەتىنىن، ال ا ق ش قىتايدان ەڭ ءىرى نەسيە الۋشى ەكەنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى NBC.
ا ق ش- تاعى ۋيليام جانە مەري ۋنيۆەرسيتەتى AidData زەرتحاناسىنىڭ ەسەبىندە 2000-جىلدان 2023-جىلعا دەيىن قىتاي الەمنىڭ بارلىق ايماقتارىنداعى 200 ەلگە جالپى سوماسى 2,2 تريلليون دوللار نەسيە مەن گرانت بەرگەنى ايتىلعان.
تومەن جانە ورتاشا تومەن تابىستى ەلدەرگە نەسيە بەرۋ ۇلەسى 2000-جىلعى 88 پايىزدان 2023-جىلى 12 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. بەيجىڭ سونىمەن قاتار ءوزىنىڭ «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا جاھاندىق وڭتۇستىكتەگى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋدى ازايتتى.
سونىمەن قاتار، ورتا جانە جوعارى تابىستى ەلدەردى قولداۋعا بولىنگەن قاراجاتتىڭ ۇلەسى 2000-جىلعى 24 پايىزدان 2023-جىلى 76 پايىزعا دەيىن ءوستى. مىسالى، ۇلى بريتانيا 60 ميلليارد دوللار، ال ە و 161 ميلليارد دوللار الدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدا جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنداعى داعدارىس كۇشەيدى.