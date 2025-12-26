12:08, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ا ق ش-تىڭ قارىزى سەكۋند سايىن ارتۋدا
استانا.قازاقپارات - ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى ءار سەكۋند سايىن شامامەن 75 مىڭ دوللارعا ءوسىپ كەلەدى. بۇل دەرەكتى سەناتور رەند پول جاريالادى.
ساياساتكەر سالىق تولەۋشىلەردىڭ قاراجاتى ءتيىمسىز جۇمسالعان دەيدى. ول شەتەلدەگى اسكەري قاقتىعىستاردى قارجىلاندىرۋدى، قىمبات عىلىمي سىناقتاردى، سونداي-اق شاعىن بيزنەستى قولداۋ باعدارلامالارىن ءتيىمسىز شىعىن دەپ باعالادى. قارجى ساياساتى وزگەرمەسە، ەلدىڭ مەملەكەتتىك قارىزى تاعى 24 تريلليون دوللارعا ءوسۋى مۇمكىن. بيىلدىڭ وزىندە مىندەتتەمەلەر سوماسى 38,5 تريلليون دوللارعا جەتكەن. بىلتىر دونالد ترامپ كەدەندىك باج ەنگىزىپ، حالىقارالىق ۇيىمداردى قارجىلاندىرۋدى ازايتۋ ارقىلى شامامەن 5 ميلليارد دوللار ۇنەمدەگەن.
