ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ارەكەتى مەن گرەنلاندياعا قاتىستى جوسپارى نەسىمەن ۇقساس
استانا. KAZINFORM - ساراپشىلار ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاعا جاساعان اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن گرەنلاندياعا قاتىستى قاۋىپتەرگە سالعىرت قاراماۋعا شاقىردى.
ولاردىڭ پىكىرىنشە، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گرەنلانديانى ا ق ش قورعانىسى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار اۋماق رەتىندە كورسەتۋى ۆەنەسۋەلاعا قاتىستى قاتاڭ ساياساتپەن ۇقساس سيپاتقا يە.
بۇل تۋرالى «انادولۋ» اگەنتتىگىنە كيوتو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى پاسكال لوتتاز، جازۋشى دەۆيد كرونين جانە Rasmussen Global كومپانياسىنىڭ اعا كەڭەسشىسى نيكو لانگە مالىمدەدى.
پاسكال لوتتاز ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاعا باسىپ كىرۋىن ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرگى حالىقارالىق قۇقىقتى ەڭ ورەسكەل بۇزۋشىلىقتاردىڭ ءبىرى دەپ اتاپ، ەۋروپانىڭ كوپ بولىگىنىڭ بۇل ارەكەتكە ءۇنسىز قالعانىن سىنعا الدى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي توزىمدىلىك گرەنلاندياعا قاتىستى قاۋىپتەردى دە شىنايى دەپ قابىلداۋدى تالاپ ەتەدى.
دەۆيد كرونين ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلا مەن گرەنلاندياعا قاتىستى قاتاڭ ريتوريكاسىنىڭ تۇپكى ماقساتى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار رەسۋرستاردى باقىلاۋ ەكەنىن ايتتى. ول ەۋرووداقتىڭ مادۋرو ۇكىمەتىن زاڭسىز دەپ تانۋى ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ارەكەتتەرىن جاناما تۇردە قولداعانىمەن تەڭ ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى.
نيكو لانگەنىڭ پىكىرىنشە، ەۋروپا گرەنلاندياعا قارسى كەز كەلگەن اگرەسسيانىڭ ناقتى سالدارى بولاتىنىن اشىق كورسەتۋى ءتيىس. ول ترامپتىڭ ارەكەتتەرىن قۇقىقتىق لوگيكامەن تۇسىندىرۋگە تىرىسۋ قاتە ەكەنىن ايتىپ، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ جەدەل ءارى پراگماتيكالىق تاسىلمەن ارەكەت ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، قالىپتاسقان جاعداي ەۋروپانى ءوزىنىڭ ساياسي، ەكونوميكالىق جانە اسكەري الەۋەتىن كۇشەيتۋگە ماجبۇرلەيدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر جەلتوقساندا ترامپتىڭ ارنايى وكىلى گرەنلاندياعا قاتىستى جوسپارىن ايتقان ەدى. ناقتى ايتساق، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گرەنلانديا بويىنشا ارنايى وكىلى ەتىپ تاعايىنداعان لۋيزيانا گۋبەرناتورى دجەفف لەندري اق ءۇيدىڭ ارالدى جاۋلاپ الۋ جوسپارى جوق ەكەنىن انىق ءبىلدىردى.