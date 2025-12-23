ق ز
    15:28, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ا ق ش- تىڭ مۇناي مەن تانكەردى ۆەنەسۋەلاعا قايتارۋ جوسپارى جوق

    استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىنداعى تانكەرلەردەن تاركىلەنگەن مۇناي ا ق ش- تا قالادى جانە ساتىلۋى نەمەسە ستراتەگيالىق رەزەرۆ رەتىندە پايدالانىلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Фото: Видеодан алынған кадр

    تىلشىلەردىڭ 10-جەلتوقساندا تاركىلەنگەن 1,9 ميلليون باررەل مۇنايمەن نە ىستەۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى تۋرالى سۇراعىنا ا ق ش پرەزيدەنتى ونى ساقتايتىنىن مالىمدەدى.

    - مۇمكىن ءبىز ونى ساتامىز. مۇمكىن ساقتايمىز. مۇمكىن ستراتەگيالىق رەزەرۆ ءۇشىن پايدالانامىز. ءبىز ونى ساقتايمىز. كەمەلەردى دە ساقتايمىز، - دەدى دونالد ترامپ.

    «ءسىز اكتيۆتەرى تاركىلەنگەن امەريكالىق مۇناي كومپانيالارىمەن سويلەستىڭىز بە؟» دەگەن سۇراققا دونالد ترامپ «سويلەستىم» دەپ جاۋاپ بەردى. الايدا، ناقتى ەشتەڭە ايتپادى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش جاعالاۋ كۇزەتى ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا ەكىنشى مۇناي تانكەرىن ۇستاپ العانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.

