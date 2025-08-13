ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 37 تريلليون دوللاردان استى. بۇل رەكوردتىق سوما امەريكا قارىزىنىڭ ءوسۋ قارقىنىن جانە سالىق تولەۋشىلەرگە قىسىمنىڭ كۇشەيۋىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform Associated Press اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
ۇلتتىق قارىز تۋرالى جاڭارتىلعان اقپارات ا ق ش قازىناشىلىعىنىڭ سەيسەنبى كۇنى جاريالانعان ەسەبىندە قامتىلعان.
Associated Press اگەنتتىگى اتاپ وتكەندەي، مەملەكەتتىك قارىز پاندەمياعا دەيىن بولجانعاننان بىرنەشە جىل بۇرىن 37 تريلليون دوللاردان استى. كونگرەسستىڭ بيۋدجەتتىك كەڭسەسىنىڭ 2020 -جىلعا ارنالعان بولجامى قارىز 2030 قارجى جىلىنان كەيىن عانا وسى بەلگىدەن جوعارى بولادى دەپ كۇتكەن.
الايدا قارىز 2020 -جىلى باستالىپ، ا ق ش ەكونوميكاسىنىڭ كوپ بولىگىن سال اۋرۋىنا ۇشىراتقان COVID-19 پاندەمياسىنا بايلانىستى كۇتكەننەن جىلدام ءوستى. سودان كەيىن پرەزيدەنت دونالد ترامپ جانە دجو بايدەن باسقارعان فەدەرالدى ۇكىمەت ەل ەكونوميكاسىن تۇراقتاندىرۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋدى قولداۋ ءۇشىن اگرەسسيۆتى تۇردە قارىز العان.