ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى العاش رەت 38 تريلليون دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى وسى اپتادا العاش رەت 38 تريلليون دوللاردان اسىپ، رەكورد جاڭارتتى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
23-قازانداعى جاعداي بويىنشا جالپى مەملەكەتتىك قارىز 38 تريلليون دوللارعا جەتتى. تامىز ايىنىڭ ورتاسىندا ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى العاش رەت 37 تريلليونعا جەتكەن ەدى، ال 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا 36 تريلليون دوللار شەگىنەن استى.
سوڭعى ونجىلدىقتا ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك قارىزى حالىقتىڭ قارتايۋىنا جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ مەن مەديتسينالىق كومەككە تىركەلگەن ادامدار سانىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى تەز ءوستى. قارىزدىڭ ءوسۋىن باسقاراتىن تاعى ءبىر نەگىزگى فاكتور - ينفلياتسيانى تەجەۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن جوعارى پايىزدىق مولشەرلەمەلەرگە بايلانىستى وسكەن فەدەرالدى قارىزعا قىزمەت كورسەتۋگە بايلانىستى پايىزدىق شىعىندار، سونداي-اق قارىزدىڭ ءوزىنىڭ ءوسۋى بولدى.
«Peter G. Peterson Foundation» باس ديرەكتورى مايكل پەتەرسون مەملەكەتتىك قارىزعا قىزمەت كورسەتۋ قۇنى ءوسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سوڭعى ونجىلدىقتا ول ا ق ش ءۇشىن شامامەن 4 تريلليون دوللاردى قۇرادى جانە الداعى 10 جىلدا شامامەن 14 تريلليون دوللاردى قۇرايدى. ول پايىزدىق شىعىندار ء«بىزدىڭ بولاشاعىمىز ءۇشىن ماڭىزدى مەملەكەتتىك جانە جەكە ينۆەستيتسيالاردى الىپ تاستاپ، ءاربىر امەريكالىقتىڭ ەكونوميكاسىنا زيانىن تيگىزەدى» دەپ قوسىپ ءوتتى.
30-قىركۇيەكتە اياقتالعان سوڭعى قارجى جىلىندا فەدەرالدى ۇكىمەت شامامەن 1,8 تريلليون دوللار بيۋجەت تاپشىلىعىنا تاپ بولدى جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار مەن قارىز پايىزدارىن تولەۋگە جۇمسالاتىن شىعىنداردىڭ بولجامدى ۇلعايۋى الداعى جىلداردا بۇدان دا ۇلكەن تاپشىلىققا اكەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
وسى كەزەڭدە جىلدىق بيۋجەت تاپشىلىعى 2035-جىلى شامامەن 2,6 تريلليون دوللارعا دەيىن وسەدى دەپ شامالانىپ وتىر، ال كەلەسى ونجىلدىقتاعى جالپى تاپشىلىق ۇلتتىق قارىزدى 22,7 تريلليون دوللارعا ارتتىرادى.
بۇعان دەيىن جاھاندىق قارىز رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.