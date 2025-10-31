ا ق ش-تىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارى قاۋىپسىزدىك ءۇشىن اسكەري بازالارعا كوشىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى وكىلدەرى كونسەرۆاتيۆتى ساياسي بەلسەندى چارلي كيرك قازا تاپقاننان كەيىن قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا اسكەري بازالارعا كوشىرىلە باستادى، دەپ حابارلايدى The Atlantic باسىلىمى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ءبىرقاتار جوعارى شەندى وكىلدەرى كيركتىڭ ولىمىنەن كەيىن جانە ەلدە ترامپ ساياساتىنا قارسى ورشىگەن نارازىلىقتاردان سوڭ قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا اسكەري بازالارعا ورنالاسۋدا.
سونىمەن قاتار شەنەۋنىكتەر مەن ولاردىڭ وتباسىلارىنا باعىتتالعان قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ كوبەيگەنى دە كوشۋگە سەبەپ بولعان. اسكەري بازالاردا ولار قورعانىس مينيسترلىگى تاراپىنان قورعالۋعا مۇمكىندىك الادى.
The Atlantic دەرەگىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا اسكەري نىسانداردا مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو، پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت، ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى كريستي نوەم، فەدەرالدىق ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى ۆەدومستۆونىڭ (DOGE) باسپا ءسوز حاتشىسى كەتي ميللەر جۇبايى، ءارى پرەزيدەنت ترامپتىڭ ىشكى ساياسات جونىندەگى باس كەڭەسشىسى ستيۆەن ميللەرمەن بىرگە، سونداي-اق قۇرلىق اسكەرلەرى ءمينيسترى دەنيەل دريسكولل تۇرىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا ترامپتىڭ جاقتاسى ءارى ساياسي بەلسەندى چارلي كيرككە يۋتا شتاتىنىڭ Utah Valley ۋنيۆەرسيتەتى كامپۋسىندا سويلەپ تۇرعان ساتىندە وق اتىلعان.
ساياساتكەر موينىنان جارالانىپ، اۋىر حالدە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن ەدى. كەيىن دونالد ترامپ ونىڭ قايتىس بولعانىن حابارلادى.