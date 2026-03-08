ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى ۇشاق تاسىمالداعىش كەمەسى قىزىل تەڭىزگە كىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى ۇشاق تاسىمالداعىشى USS Gerald R. Ford سۋەتس كانالى ارقىلى ءوتىپ، قىزىل تەڭىزگە جەتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ا ق ش اسكەري-تەڭىز ينستيتۋتىنىڭ (USNI) مالىمەتى بويىنشا، تاسىمالداۋشى تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى ايماققا ورنالاستىرىلدى.
ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى (پەنتاگون) سونىمەن قاتار الدىڭعى كۇنى سۋەتس كانالى ارقىلى ءوتىپ بارا جاتقان USS Ford جانە ا ق ش ەسمينەتسى USS Bainbridge (DDG-96) فوتوسۋرەتتەرىن جاريالادى.
پەنتاگون بۇعان دەيىن USS Ford-تى تاياۋ شىعىسقا ورنالاستىرۋ تۋرالى شەشىم اقپان ايىنىڭ ورتاسىندا قابىلدانعانىن جانە ونىڭ ميسسياسى كەلەسى جىلدىڭ مامىر ايىنا دەيىن جالعاساتىنىن مالىمدەگەن.
وسىلايشا، ايماقتا ەكى امەريكالىق ۇشاق تاسىمالداۋشى كەمە جۇمىس ىستەي باستادى.
قىزىل تەڭىزدە USS Gerald R. Ford جۇمىس ىستەپ تۇر، ال USS Abraham Lincoln (CVN-72) ومان تەڭىزىندە.
اشىق دەرەككوزدەردەن الىنعان تالداۋعا سايكەس، يرانمەن سوعىستىڭ باستالۋىنا بايلانىستى ا ق ش تاياۋ شىعىستاعى اسكەرىن سوڭعى جىلدارى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە دەيىن ارتتىردى.
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا شابۋىلى
يزرايل مەن ا ق ش- تى تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى كەلىسسوزدەر ءجۇرىپ جاتقانىنا قاراماستان، 28-اقپاندا يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستادى.
كەك الۋ ءۇشىن يران تەك يزرايلگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار امەريكالىق اسكەري بازالار ورنالاسقان ايماقتاعى بىرنەشە ەلگە، ەڭ الدىمەن كۋۆەيت، قاتار، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى (ب ا ءا) جانە باحرەيندەگى نىساندارعا دا شابۋىل جاسادى.
ا ق ش پەن يزرايل شابۋىلدارى يران كوسەمى اياتوللا ءالي حامەنەي مەن كوپتەگەن جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەردىڭ ءومىرىن قيدى.
يران دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلى حوسسەين كەرمانپۋر ا ق ش پەن يزرايل شابۋىلدارىندا 926 ادام قازا تاپقانىن حابارلادى.
يزرايل ءوز كەزەگىندە يرانمەن ءوزارا شابۋىلدار باستالعاننان بەرى 11 ادام قازا تاۋىپ، 502 ادام جاراقات العانىن، ونىڭ ىشىندە ۇرەي ۇستاماسىنان زارداپ شەككەندەردى دە مالىمدەدى.
بۇگىن يزرايلدىڭ تاعى دا تەگەرانعا تاعى دا سوققى بەرگەنى بەلگىلى بولدى.