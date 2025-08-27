ا ق ش- تىڭ ءۇندىستانعا قاتىستى كەدەندىك باج سالىعى كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءۇندىستاننان اكەلىنەتىن تاۋارلارعا كەدەندىك باج سالىعىن ەكى ەسە ارتتىردى، دەپ حابارلايدى CNN.
27-تامىزدان باستاپ ا ق ش- قا ءۇندىستاننان يمپورتتالاتىن ونىمدەرگە %50 مولشەرىندە تاريف كۇشىنە ەندى.
بۇل شەشىم نيۋ-دەليدىڭ رەسەي مۇنايىن ساتىپ الۋىنا بايلانىستى ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ءۇندىستانعا بازالىق %25 تاريف ەنگىزگەنىنەن بىرنەشە اپتادان كەيىن قابىلداندى.
ايدىڭ باسىندا ءۇندىستان ا ق ش- تىڭ بۇل ارەكەتىن ادىلەتسىز سانكسيا دەپ باعالاپ، ءوز تاراپىنان قارسى شارالار قابىلدايتىنىن مالىمدەدى.
الەمدەگى بەسىنشى ءىرى ەكونوميكا سانالاتىن ءۇندىستان ءۇشىن ەنگىزىلگەن بۇل تاريفتەر – ا ق ش- تىڭ وزگە ەلدەرگە سالعان باج سالىعىمەن سالىستىرعاندا ەڭ جوعارىلاردىڭ ءبىرى.
ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى امەريكا قۇراما شتاتتارى ءۇندىستاننان 87 ميلليارد دوللاردىڭ تاۋارىن يمپورتتاسا، ءۇندىستانعا 42 ميلليارد دوللاردىڭ ءونىمى ەكسپورتتالعان.
ترامپ العاشقى مەرزىمىندە جانە بيىل قىتاي ونىمدەرىنە تاريفتەردى كوتەرگەندىكتەن، امەريكالىق كومپانيالار ءۇندىستان سياقتى بالاما ءوندىرىس ورىندارىن ىزدەي باستاعان ەدى.
بۇدان بۇرىن ا ق ش- تىڭ باج سالىعى تۋرالى جاڭا مالىمدەمەسىنەن كەيىن ءۇندىستاننىڭ قورداعى يندەكستەرى قۇلاعانى بەلگىلى بولدى.