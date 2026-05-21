ا ق ش- تىڭ بيۋجەت تاپشىلىعى 2 تريلليون دوللاردان اسىپ، تاريحتا ەڭ ءىرى تاپشىلىقتاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ باعالاۋىنشا، فەدەرالدى بيۋجەت تاپشىلىعى بيىلعى قارجى جىلىندا كەم دەگەندە 2 تريلليوننان استام دوللاردى قۇرايدى، بۇل ەل تاريحىندا ەڭ ۇلكەن كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولادى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
اق ءۇي 2026 قارجى جىلىندا بيۋجەت تاپشىلىعى شامامەن 2,1 تريلليون دوللاردى قۇرايدى دەپ شامالادى، وسى ارادا وبليگاتسيالار نارىعىنا قاتىسۋشىلار تاپشىلىقتى شامامەن 2 تريلليون دوللار كولەمىندە بولادى دەپ بولجاپ وتىر.
ەكى كورسەتكىش تە كونگرەستىڭ پارتيالىق ەمەس بيۋجەتتىك باسقارماسىنىڭ اقپان ايىندا جاريالاعان 1,8 تريلليون دوللارلىق باعالاۋىنان اسىپ تۇسەدى.
- 2 تريلليون دوللار كولەمىندەگى تاپشىلىق بۇرىن بولماعان ەدى جانە ول تەك ءىرى ەكونوميكالىق قۇلدىراۋ كەزىندە عانا ورىن الدى. 2 تريلليون دوللارلىق تاپشىلىقتىڭ قالىپتى جاعدايعا اينالۋى وتە قورقىنىشتى جاعداي، - دەپ مالىمدەدى جاۋاپتى فەدەرالدى بيۋجەت جونىندەگى پارتيالىق ەمەس كوميتەتتىڭ پرەزيدەنتى مايا ماكگيننەس.
بۇل ا ق ش تاريحىندا ءۇشىنشى ەڭ ۇلكەن تاپشىلىق بولادى. ەڭ ۇلكەن تاپشىلىق 2020 قارجى جىلىندا، COVID-19 پاندەمياسى كەزىندە 3,1 تريلليون دوللاردى قۇرادى، ال كەلەسى جىلى ەكونوميكانى قولداۋعا ارنالعان ىنتالاندىرۋ شىعىندارىنىڭ كۇرت ءوسۋى اياسىندا ول شامامەن 2,8 تريلليون دوللارعا جەتتى.
وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق قارىزى ەكونوميكا كولەمىنەن اسىپ كەتكەنى حابارلاندى.