    ا ق ش- تىڭ بيۋجەت تاپشىلىعى 2 تريلليون دوللاردان اسىپ، تاريحتا ەڭ ءىرى تاپشىلىقتاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ باعالاۋىنشا، فەدەرالدى بيۋجەت تاپشىلىعى بيىلعى قارجى جىلىندا كەم دەگەندە 2 تريلليوننان استام دوللاردى قۇرايدى، بۇل ەل تاريحىندا ەڭ ۇلكەن كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولادى، دەپ حابارلايدى FOX Business.

    Фото: foxbusiness.com

    اق ءۇي 2026 قارجى جىلىندا بيۋجەت تاپشىلىعى شامامەن 2,1 تريلليون دوللاردى قۇرايدى دەپ شامالادى، وسى ارادا وبليگاتسيالار نارىعىنا قاتىسۋشىلار تاپشىلىقتى شامامەن 2 تريلليون دوللار كولەمىندە بولادى دەپ بولجاپ وتىر.

    ەكى كورسەتكىش تە كونگرەستىڭ پارتيالىق ەمەس بيۋجەتتىك باسقارماسىنىڭ اقپان ايىندا جاريالاعان 1,8 تريلليون دوللارلىق باعالاۋىنان اسىپ تۇسەدى.

    - 2 تريلليون دوللار كولەمىندەگى تاپشىلىق بۇرىن بولماعان ەدى جانە ول تەك ءىرى ەكونوميكالىق قۇلدىراۋ كەزىندە عانا ورىن الدى. 2 تريلليون دوللارلىق تاپشىلىقتىڭ قالىپتى جاعدايعا اينالۋى وتە قورقىنىشتى جاعداي، - دەپ مالىمدەدى جاۋاپتى فەدەرالدى بيۋجەت جونىندەگى پارتيالىق ەمەس كوميتەتتىڭ پرەزيدەنتى مايا ماكگيننەس.

    بۇل ا ق ش تاريحىندا ءۇشىنشى ەڭ ۇلكەن تاپشىلىق بولادى. ەڭ ۇلكەن تاپشىلىق 2020 قارجى جىلىندا، COVID-19 پاندەمياسى كەزىندە 3,1 تريلليون دوللاردى قۇرادى، ال كەلەسى جىلى ەكونوميكانى قولداۋعا ارنالعان ىنتالاندىرۋ شىعىندارىنىڭ كۇرت ءوسۋى اياسىندا ول شامامەن 2,8 تريلليون دوللارعا جەتتى.

    وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق قارىزى ەكونوميكا كولەمىنەن اسىپ كەتكەنى حابارلاندى.

    Күнсұлтан Отарбай
