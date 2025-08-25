ا ق ش- تىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى كولۋمبيا وكرۋگىندە اتىس قارۋىن الىپ جۇرەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتى ترامپتىڭ قىلمىسقا قارسى ناۋقانى اياسىندا كولۋمبيا وكرۋگىنە جىبەرىلگەن ۇلتتىق گۆارديا اسكەرى ەندى قارۋلاناتىن بولادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
كوپتەگەن اسكەرگە M17 تاپانشالارى، ال جەكەلەگەن اسكەري قىزمەتشىلەرگە M4 ۆينتوۆكالارى بەرىلەدى. قارۋ ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ءۇشىن جانە «جاقىن قاتەرگە» جاۋاپ رەتىندە «سوڭعى شارا ءۇشىن» قاجەت.
جۇما كۇنى قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت كولۋمبيا وكرۋگىندەگى ۇلتتىق گۆارديا اسكەرلەرى قارۋ-جاراق الىپ ءجۇرۋىن بۇيىردى. بۇل بۇرىن قارۋسىز بولعان جانە قوعامدىق كەڭىستىكتەردى پاترۋلدەۋ، كولىك قوزعالىسىن باسقارۋ جانە حالىقتى باقىلاۋ ارقىلى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا كومەكتەسكەن اسكەر مارتەبەسىنىڭ وزگەرۋىن ءبىلدىرىپ وتىر.
ا ق ش استاناسىنا ۇلتتىق ۇلاننىڭ 2200 دەن استام ساربازى مەن اسكەري قىزمەتكەرى ۆاشينگتوندا قىلمىسپەن جانە باسپاناسىزدىقپەن كۇرەسۋ ءۇشىن جىبەرىلدى.
كولۋمبيا وكرۋگى پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تامىز ايىندا زورلىق-زومبىلىق قىلمىستارىنىڭ سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 27 پايىزعا ازايعان.
كولۋمبيا وكرۋگىندەگى ۇلتتىق گۆارديا اسكەرىنىڭ %60 عا جۋىعى وكرۋگتىك جانە فەدەرالدى مەملەكەتتىك ورگاندارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن باسقا شتاتتار - باتىس ۆيردجينيا، وڭتۇستىك كارولينا، وگايو، ميسسيسيپي، لۋيزيانا جانە تەننەسسيدەن كەلدى.
دەموكراتتار بۇل شەشىمدى ءبىرجاقتى دەپ سىناپ، پرەزيدەنت دونالد ترامپتى پرەزيدەنتتىگىن قورقىتۋ تاكتيكاسى ارقىلى نىعايتۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى.
ۇلتتىق گۆارديانى ۆاشينگتون سياقتى قالالارعا ورنالاستىرۋ - تاريحتا سيرەك بولعان جاعداي، ويتكەنى بۇل كۇشتەر ادەتتە تابيعي اپاتتار مەن ازاماتتىق تولقۋلارعا جاۋاپ بەرۋ كەزىندە جۇمىلدىرىلادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش استاناسى ۆاشينگتوندا 7-تامىزدا باستالعان قاۋىپسىزدىك شارالارى اياسىندا 465 ادام تۇتقىندالعانىن جازعان ەدىك.