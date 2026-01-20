ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:41, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش- تىڭ اسكەري ۇشاقتارى گرەنلاندياعا بارادى

    استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك امەريكا اەروعارىش قورعانىسى قولباسشىلىعىنىڭ (NORAD) ۇشاقتارى جاقىن ارادا گرەنلاندياداعى ا ق ش اسكەري بازاسىنا ۇزاق ۋاقىت بويى جوسپارلانعان ءىس-شارالاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن بارادى، دەپ حابارلايدى Gulf News.

    ا
    Фото: misbar.com

    ۇشاق پيتۋففيك عارىش كۇشتەرى بازاسىنا كونتينەنتتىك امەريكا قۇراما شتاتتارى مەن كاناداداعى بازالاردان كەلەدى. مالىمدەمەدە ءىس-شارالار دانيامەن ۇيلەستىرىلگەنى جانە گرەنلاندياعا حابارلانعانى ايتىلعان.

    - ولار ا ق ش پەن كانادا، سونداي-اق دانيا كورولدىگى اراسىنداعى بەرىك قورعانىس ىنتىماقتاستىعىنا سۇيەنە وتىرىپ، ۇزاق ۋاقىت بويى جوسپارلانعان NORAD ءىس-شارالارىن قولدايدى، - دەپ مالىمدەدى NORAD.

    ترامپ گرەنلانديانى «قانداي دا ءبىر جولمەن» باسىپ الامىن دەپ قورقىتۋ ارقىلى ا ق ش- تىڭ ترانساتلانتيكالىق وداقتاستارى اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.

    بۇعان دەيىن ەۋرووداق ترانساتلانتيكالىق قاتىناستار مەن تاريفتەر ماسەلەسىن شەشۋ نيەتىن حابارلاعان.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار