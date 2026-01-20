ا ق ش- تىڭ اسكەري ۇشاقتارى گرەنلاندياعا بارادى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك امەريكا اەروعارىش قورعانىسى قولباسشىلىعىنىڭ (NORAD) ۇشاقتارى جاقىن ارادا گرەنلاندياداعى ا ق ش اسكەري بازاسىنا ۇزاق ۋاقىت بويى جوسپارلانعان ءىس-شارالاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن بارادى، دەپ حابارلايدى Gulf News.
ۇشاق پيتۋففيك عارىش كۇشتەرى بازاسىنا كونتينەنتتىك امەريكا قۇراما شتاتتارى مەن كاناداداعى بازالاردان كەلەدى. مالىمدەمەدە ءىس-شارالار دانيامەن ۇيلەستىرىلگەنى جانە گرەنلاندياعا حابارلانعانى ايتىلعان.
- ولار ا ق ش پەن كانادا، سونداي-اق دانيا كورولدىگى اراسىنداعى بەرىك قورعانىس ىنتىماقتاستىعىنا سۇيەنە وتىرىپ، ۇزاق ۋاقىت بويى جوسپارلانعان NORAD ءىس-شارالارىن قولدايدى، - دەپ مالىمدەدى NORAD.
ترامپ گرەنلانديانى «قانداي دا ءبىر جولمەن» باسىپ الامىن دەپ قورقىتۋ ارقىلى ا ق ش- تىڭ ترانساتلانتيكالىق وداقتاستارى اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.
بۇعان دەيىن ەۋرووداق ترانساتلانتيكالىق قاتىناستار مەن تاريفتەر ماسەلەسىن شەشۋ نيەتىن حابارلاعان.