ا ق ش-تىڭ ارنايى وكىلى ۋيتكوفف زەلەنسكي مەن پۋتيننىڭ جەكە كەزدەسۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەر پروتسەسىندەگى كۇش-جىگەرى الداعى ءۇش اپتادا زەلەنسكي مەن پۋتيننىڭ جەكە كەزدەسۋىنە مۇمكىندىك جاساۋى ىقتيمال، دەپ مالىمدەدى ا ق ش-تىڭ ارنايى وكىلى ۋيتكوفف. كەلىسسوزدەرگە ترامپ تا قاتىسۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات DW-گە سىلتەمە جاساپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋدەگى امەريكالىق دەلەگاتسيانىڭ باس كەلىسسوزشىسى سانالاتىن ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف ۋكراينا مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى ۆلاديمير زەلەنسكي مەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ جاقىن ارادا جەكە كەزدەسۋىنە رۇقسات بەردى. بۇل تۋرالى ا ق ش-تىڭ ارنايى وكىلى 21-اقپاندا Fox News تەلەارناسىندا مالىمدەدى.
ۋيتكوففتىڭ ايتۋىنشا، كەلىسسوزدەرگە ا ق ش-تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن ونىڭ كۇيەۋ بالاسى دجارەد كۋشنەر قاتىسىپ، ءوز ۇسىنىستارىن ۇسىنباق. ولار الداعى ءۇش اپتا ىشىندە تاراپتاردىڭ ۇستانىمدارىن جاقىنداستىرۋعا مۇمكىندىك بار دەپ سانايدى. بۇل جاعداي ۋكراينا مەن رەسەي باسشىلارىنىڭ سامميتىن وتكىزۋگە جول اشادى دەپ بولجانىپ وتىر.
ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ بولۋى مۇمكىن
سونىمەن قاتار ۋيتكوفف بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى تۋىنداعان جاعدايدا ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ول ترامپتىڭ كەزدەسۋگە تەك جاقسى ناتيجە الۋىنا سەنىمدى بولعان جاعدايدا عانا قاتىساتىنىن اتاپ ءوتتى. ا ق ش-تىڭ ارنايى وكىلى جاقىن ارادا كەلىسسوزدەر بويىنشا وڭ جاڭالىقتار بولاتىنىنا ءۇمىت ءبىلدىردى.
ۋيتكوفف سونداي-اق رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن بىرنەشە رەت جەكە كەزدەسكەنى ءۇشىن سىنعا ۇشىراماعانىن جانە قارسى تاراپتىڭ ۇستانىمىن تولىق تۇسىنبەي مامىلە جاساۋ مۇمكىن ەمەستىگىن جەتكىزدى. ول پۋتيننىڭ موتيۆاتسياسى مەن ماقساتتارىن ناقتى ءبىلۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.