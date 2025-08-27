ا ق ش-تىڭ ارنايى وكىلى: الەمدەگى ءىرى قاقتىعىستار جىل سوڭىنا دەيىن رەتتەلەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ تاياۋ شىعىس بويىنشا ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففتىڭ پىكىرىنشە، ءقازىر الەمدە بولىپ جاتقان بارلىق ءىرى قاقتىعىس 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن رەتتەلەدى، دەپ حابارلايدى Baha Breaking News.
ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى وكىلى بۇل مالىمدەمەنى سەيسەنبى كۇنى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ وتىرىسىندا جاساعان.
- رەسەي - ۋكراينا، يران، يزرايل - حاماس. وسى اپتادا ءبىز بۇل ءۇش قاقتىعىس بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىرمىز جانە ولاردى بيىلعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن رەتتەيمىز دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى ستيۆ ۋيتكوفف.
ۋيتكوفف ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بۇل قاقتىعىستاردى شەشۋگە قوسقان كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالاپ، ءوزى اۆراام كەلىسىمدەرىن كەڭەيتەتىن «بىرنەشە جاڭا تارماقپەن» جۇمىس ىستەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ۋيتكوففتىڭ ۋكراينا ماسەلەسىنە بايلانىستى كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن پاريجگە بارعانى، دوحادا يزرايلدىك تۇتقىنداردىڭ وتباسىلارىمەن كەزدەسكەنى جانە ماسكەۋگە ساپارلاعانى حابارلانعان بولاتىن.