ا ق ش- تىڭ 12 شتاتىنداعى سۋ جۇيەلەرى كيبەرشابۋىلعا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ كەمىندە 12 شتاتىنداعى مەملەكەتتىك سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەلەرى كيبەرشابۋىلدارعا ۇشىرادى.
بۇل كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمنىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىگىندەگى وسال تۇستارعا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى CBS News-كە سىلتەمە جاساپ.
كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنىڭ ماماندارى شابۋىلدار ينتەرنەتكە قوسىلعان، قورعانىس دەڭگەيى تومەن وندىرىستىك كومپيۋتەرلەردى پايدالاناتىن مىڭداعان سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەسىنىڭ وسال ەكەنىن كورسەتتى.
شابۋىلداردىڭ نەگىزگى نىساناسىنا وندىرىستىك جابدىقتاردى، سۋ قىسىمىن جانە تازارتۋ ستانتسيالارىنداعى حيميالىق زاتتاردىڭ مولشەرىن باسقاراتىن باعدارلامالاناتىن لوگيكالىق كونتروللەرلەر (PLC) اينالدى.
ا ق ش- تىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك جانە ينفراقۇرىلىمدى قورعاۋ اگەنتتىگىنىڭ (CISA) مالىمەتىنشە، كوپتەگەن كونتروللەر ينتەرنەتكە براندماۋەرسىز، VPN قورعانىسىنسىز، ال كەي جاعدايدا ءتىپتى قۇپيا ءسوزسىز قوسىلعان. سونىڭ سالدارىنان حاكەرلەر جۇيەگە وڭاي ەنىپ، قۇرىلعىلاردىڭ جۇمىسىن باسقارا العان.
كيبەرشابۋىلدار دجوردجيا، ميچيگان، ميننەسوتا، نيۋ-دجەرسي جانە وڭتۇستىك داكوتا شتاتتارىنداعى سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىنا ىركىلىس اكەلدى. حاكەرلەر قۇرىلعىلاردىڭ IP مەكەنجايلارىن وزگەرتىپ، وپەراتورلاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن بۇعاتتاعان. كەيبىر جاعدايلاردا سۋ قىسىمى تومەندەپ، سۋمەن قامتۋ ۋاقىتشا توقتاپ، كاسىپورىندار قولمەن باسقارۋ رەجيمىنە كوشكەن.
ماماندار شابۋىلداردىڭ ناقتى اۋقىمى بۇدان دا كەڭ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى، ويتكەنى كوممۋنالدىق قىزمەتتەر مۇنداي وقيعالاردىڭ بارلىعى تۋرالى مىندەتتى تۇردە ەسەپ بەرمەيدى.
ازىرگە شابۋىلدار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ەشبىر توپ موينىنا العان جوق. ا ق ش بيلىگى بۇل ارەكەتتەرگە يران قولدايتىن حاكەرلەردىڭ قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام جاساپ وتىر. سونىمەن قاتار شابۋىلدار اۋىز سۋدىڭ ساپاسىنا اسەر ەتپەگەن، ال كوممۋنالدىق كاسىپورىندار جۇيەلەردى قىسقا مەرزىمدە تولىق باقىلاۋىنا قايتاردى.