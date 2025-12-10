ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:28, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ا ق ش تۋريستەردەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى دەرەكتەرىن تالاپ ەتۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى بارلىق شەتەلدىك تۋريستەن ەلگە كىرۋ ءۇشىن سوڭعى بەس جىلداعى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى بەلسەندىلىگى تۋرالى دەرەكتەرىن تالاپ ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى NBC News.

    ا
    Фото: americanimmigrationcouncil.org

    ا ق ش كەدەن جانە شەكارانى قورعاۋ قىزمەتىنىڭ حابارلاماسىنا سايكەس، بۇل دەرەكتەر ەلگە كىرەتىن بارلىق ادام، ءتىپتى ا ق ش- قا كىرۋ ءۇشىن ۆيزا قاجەت ەمەس ۇلى بريتانيا مەن گەرمانيا ازاماتتارى ءۇشىن دە «مىندەتتى» بولادى.
    حابارلامادا ايتىلعانداي، الەۋمەتتىك جەلىلەر تاريحىنان باسقا، ا ق ش كەدەن جانە شەكارانى قورعاۋ قىزمەتى سوڭعى بەس جىلدا پايدالانىلعان ەلەكتروندى پوشتا مەكەنجاي مەن تەلەفون نومىرلەرىن، سونداي-اق وتباسى مۇشەلەرىنىڭ مەكەنجايلارى مەن اتتارىن جيناۋعا ارنالعان جاڭا دەرەكتەر قورىن اشادى.
    ماۋسىم ايىندا مەملەكەتتىك دەپارتامەنت اقش- قا كەلەتىن شەتەلدىك تۋريستەر الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پروفيلدەرىن جاريا ەتۋى كەرەك ەكەنىن جاريالادى. ادام قۇقىقتارى ۇيىمى ەلەكتروندىق شەكارا قورى بۇل قادامدى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەپ اتاپ، ا ق ش شەكتەۋلەرى «حالىقارالىق ستۋدەنتتەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى بەلسەندىلىگىن باقىلاۋعا جانە باسۋعا» باعىتتالعان دەپ مالىمدەدى.
    بۇعان دەيىن ا ق ش شەتەلدىك ازاماتتار ءۇشىن جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرۋ مەرزىمىن قىسقارتقانىن حابارلاعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
