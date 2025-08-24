15:15, 24 - تامىز 2025 | GMT +5
ا ق ش تۇرمەلەرىندەگى ميگرانتتار سانى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
ا ق ش تۇرمەلەرىندە قاماۋدا وتىرعان ميگرانتتار سانى كەيىنگى كەزدە كۇرت كوبەيدى، دەپ حابارلايدى.
Axios اقپارات پورتالىنىڭ مالىمەتى بويىنشا قازىر 60 مىڭنان استام ادام ۇزاق مەرزىمگە قامالعان. ترامپ پرەزيدەنت بولىپ سايلانعالى ميگراتتار سانى %50 ءوستى. بايدەن اكىمشىلىگى كەزىندە ۇستالعاندار سانى 39 مىڭ بولاتىن. سونداي-اق ۋاقىتشا لاگەرلەر مەن اسكەري بازالارداعى مىڭداعان ميگرانت بۇل ەسەپكە كىرمەي وتىر. ماسەلەن، الكاتراس تۇرمەسىندەگى جۇزدەگەن ادامنىڭ اتى- ءجونى ەسىمى قۇجاتتاردا كورسەتىلمەگەن. قۇقىق قورعاۋشىلار بۇل جاعدايدى كونستيتۋتسياعا قايشى دەپ باعالادى. ولار قاماۋداعىلاردىڭ تۋىستارى جانە ادۆوكاتتارىمەن كەزدەسۋىنە جاعداي جاساۋ قاجەت دەپ سانايدى.
