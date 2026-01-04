ا ق ش تۇرعىنى ءوز ساقالىن رەكورد الاڭىنا اينالدىرعان
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تا تۇراتىن، ءتورت بالانىڭ اكەسى دجوەل ستراسسەر ساقالىن ناعىز «قويماعا» اينالدىردى. ول سوڭعى بىرنەشە جىلدا ساقالىنا مىڭداعان ءتۇرلى زاتتى قىستىرىپ، الەمدىك رەكوردتاردى بىرىنەن سوڭ ءبىرىن جاڭارتىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بارلىعى كەزدەيسوق باستالعان.
«تاماق تا، ۇساق-تۇيەك تە ساقالىما ءجيى ءىلىنىپ قالاتىن. ءبىر كۇنى ونىڭ زات ۇستاۋعا ەرەكشە ىڭعايلى ەكەنىن بايقادىم»، - دەيدى ساقتاندىرۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن 45 جاستاعى رەكوردشى.
سودان بەرى ول ءوز ساقالىن رەكورد الاڭىنا اينالدىرعان.
ستراسسەردىڭ ايتۋىنشا، رەكورد جاڭارتۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ءالى باسەڭدەگەن جوق. ال جەتىستىكتەر ءتىزىمى اسەرلى:
- 2018 -جىل - ساقالعا قىستىرىلعان ءتىس شۇقىعىشتار: 3500 دانا
- 2019 -جىل - تاياقشالار: 520، گولف قازىقشالارى: 607
- 2020 -جىل - شانىشقىلار: 121، قاعاز تۇتىكشەلەر: 534
- 2021 -جىل - قارىنداشتار: 456، ءبىر مينۋتتا 59 قارىنداش
- 2022 -جىل - ساقالداعى اشەكەيلەر: 710، ماقتا تاياقشالار: 2470
- 2023- 2024 -جىلدار - كامپيت تاياقشالارى، باربەكيۋ ىستىكتەرى، تۇتىك تازالاعىشتار
- 2025 -جىل - تۋعان كۇن شامدارى: 613 دانا
قازىرگە دەيىن دجوەلدىڭ ساقالىنا «سىيماي قالعان» زات بولماعانداي.