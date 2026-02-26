ا ق ش تاياۋ شىعىسقا 300 دەن استام اسكەري ۇشاعىن ورنالاستىردى
استانا. KAZINFORM - يرانمەن قارىم-قاتىناس شيەلەنىسىپ كەتكەندىكتەن ا ق ش تاياۋ شىعىستاعى ءوزىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ (CENTCOM) جاۋاپكەرشىلىك ايماعىنداعى اۋە كۇشتەرىن ەداۋىر كۇشەيتىپ، وڭىرگە 300 دەن استام اسكەري ۇشاعىن ورنالاستىردى، دەپ حابارلايدى انادولۋ اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى اشىق دەرەككوزدەردەگى ۇشۋ مالىمەتتەرى دالەل بولىپ وتىر.
امەريكالىق جويعىش ۇشاقتار مەن اسكەري اۆياتسيا نەگىزىنەن كاتارداعى ءال-ۋدەيد، يوردانياداعى مۋاففاك ءال-سالتي جانە ساۋد ارابياسىنداعى سۇلتان حانزادا اۋە بازالارىندا شوعىرلانعان.
سونىمەن قاتار ايماقتا USS Abraham Lincoln جانە USS Gerald R Ford باستاعان سوققى بەرۋ توبى ورنالاسقان. بۇل ۇشاق تاسىعىشتارى اۋە وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋگە جانە ىقتيمال قاۋىپ-قاتەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي اۋقىمدى اسكەري كۇشەيتۋ - ايماقتاعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى تەجەۋ ءارى دايىندىق شاراسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن امەريكا قۇراما شتاتتارى يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋ ءۇشىن تاياۋ شىعىستاعى اۆيابازالار مەن ەۋروپاعا 150 اكەري ۇشاق جىبەرگەنىن جازدىق.