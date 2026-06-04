ا ق ش- تاعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا قوناقۇيلەر مەن بيلەتتەر قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - الداعى الەم چەمپيوناتىنا قوناق ۇيلەر مەن بيلەتتەردى ءالى دە الۋعا بولادى. الايدا، قاي ماتچقا باراتىنىڭىزعا بايلانىستى، بۇل فۋتبول جانكۇيەرىنە چيكاگوداعى ءبىر ايلىق پاتەر اقىسىنا تەڭ ءتۇسۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى NBC News.
1994-جىلدان بەرى العاش رەت الەم چەمپيوناتى امەريكا قۇراما شتاتتارىندا وتەدى. ەڭ ءىرى سپورتتىق شارا امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ 11 قالاسىندا، سونداي-اق مەكسيكا مەن كانادانىڭ بەس قالاسىندا وتەدى. الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىمدا باستالىپ، 19-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.
ءاربىر الەم چەمپيوناتى ستاديوننان 24 شاقىرىم راديۋستا ورنالاسقان ەڭ قولجەتىمدى Marriott، Hilton جانە Hyatt قوناق ۇيلەرىندە ەكى تۇنگە تۇرۋ قۇنى ماياميدە 600 دوللاردان ءسال اسادى، ال نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسيدە 2000 دوللاردان اسادى.
مايامي قوناقۇيلەردىڭ قولجەتىمدىلىگى بويىنشا (ەكى تۇنگە 614 دوللار) جانە ساۋد ارابياسى 15-ماۋسىمدا ۋرۋگۆايمەن وينايتىن اشىلۋ ماتچىنا بيلەت باعاسى بويىنشا (276 دوللار) كوش باستادى.
ەڭ قىمبات شتاتتار نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسي بولدى. 13-ماۋسىمدا نيۋ-دجەرسيدەگى MetLife ستاديونىندا وتەتىن برازيليا-ماروككو ماتچىنا بيلەتتەر قۇنى 1399 دوللاردى قۇرادى، ال ەكى تۇنگە ارنالعان قوناق ءۇي بولمەسىنىڭ ورتاشا باعاسى 2052 دوللاردى قۇرادى.
فينالعا ءالى ءبىر ايدان استام ۋاقىت بار، ال كوماندالار ءالى قۇرامدارىن انىقتاعان جوق، ءبىراق بيلەتتەرگە سۇرانىس قازىردىڭ وزىندە وتە جوعارى. نيۋ-دجەرسيدەگى فينالعا بيلەتتىڭ ورتاشا باعاسى قازىردىڭ وزىندە 8586 دوللارعا جەتتى، بۇل جوعارىدا اتالعان برازيليا-ماروككو العاشقى ماتچىنان 7000 دوللارعا جوعارى.
ف ي ف ا بۇعان دەيىن 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ باعالارى مەن ورىنداردى ءبولۋدىڭ دالدىگىنە قاتىستى تەرگەۋ اياسىندا نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسي بيلىگىنەن شاقىرۋ قاعازىن العانى تۋرالى حابارلانعان.