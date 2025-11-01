ا ق ش- تاعى تارتىپسىزدىكتى رەتتەۋ ءۇشىن 20 مىڭنان استام اسكەري قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلدى
استانا. KAZINFORM - پەنتاگون بۇكىل اقش اۋماعىندا ازاماتتىق تارتىپسىزدىكتەردى باسۋ تۋرالى دونالد ترامپتىڭ بۇيرىعىن ورىنداۋ ماقساتىندا ۇلتتىق گۆارديانىڭ 20 مىڭنان استام اسكەري قىزمەتشىسىن دايارلاماق، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى The Guardian-عا سىلتەمە جاساپ.
ا ق ش- تىڭ 50 شتاتىنىڭ، كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ جانە ەلدىڭ بارلىق اۋماقتارىنىڭ ۇلتتىق گۆارديالارى دۋبينكالار، قالقاندار، ەلەكتروشوكەرلەر جانە بۇرىش باللوندارىن قولدانۋدى قوسا العاندا، «جاپپاي تارتىپسىزدىكتەردى باسۋعا» ارنالعان «جىلدام ارەكەت ەتۋ كۇشتەرىن» قۇرىپ جاتىر.
جىلدام ارەكەت ەتۋ كۇشتەرىنىڭ سانى بويىنشا شەكتى كورسەتكىشتەر بەلگىلەندى - ءار شتاتتا 500 ۇلتتىق گۆارديا اسكەري قىزمەتشى بولادى. جالپى العاندا، ەل بويىنشا 23500 اسكەري قىزمەتكەر دايىندالادى.
پەنتاگون بارلىق شتاتتارعا جانە ا ق ش- تىڭ بارلىق اۋماقتارىنا، سونىڭ ىشىندە گۋامعا دەيىن، اسكەري نۇسقاۋشىلاردى جىبەرەدى. ماقسات - جىلدام ارەكەت ەتۋ كۇشتەرىن 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىن «جۇمىسقا قابىلەتتى» كۇيگە كەلتىرۋ. ءار شتاتقا سونداي-اق «جاپپاي تارتىپسىزدىكتەردى باسۋعا ارنالعان 100 جيىنتىق قۇرال-جابدىق» بەرىلەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىنىڭ اسكەري بازالارعا كوشە باستاعانى حابارلانعان بولاتىن.